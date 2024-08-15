Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостиСоединенное Королевство

После отмены в связи с террористической угрозой в Вене, Тейлор Свифт продолжает тур в Лондоне

 and  Carmen Simpson
Время чтения 2 минут
Тейлор Свифт выступит на нескольких концертах на стадионе Уэмбли
Тейлор Свифт выступит на нескольких концертах на стадионе Уэмбли

- После отмены в связи с террористической угрозой в Вене, Тейлор Свифт продолжает тур в Лондоне

После отмены концертов в Австрии из-за угрозы террора, американский музыкант Тейлор Свифт готовится возобновить свой тур в Лондоне. Пять концертов запланированы на стадионе Уэмбли. 34-летней певице предстоит впервые выйти на сцену с тех пор, как были отменены концерты в июне.

На прошлой неделе три шоу Свифт в Вене были отменены после того, как австрийские власти заподозрили исламистов в планировании теракта. Главному подозреваемому, 19-летнему юноше, были предъявлены обвинения, а двое других молодых людей все еще находятся под стражей.

Мэр Лондона подчеркивает опыт полиции

Мэр Лондона Садик Хан подчеркнул, что полиция имеет опыт работы с такими крупными событиями перед предстоящими концертами Свифт в британской столице. Он заявил, что они тесно сотрудничают с следователями и выразил радость по поводу возвращения Тейлор Свифт. По словам полиции, нет никаких признаков того, что расследования в Австрии повлияют на предстоящие события в Лондоне. Свифт запланировала пять концертов в ближайшие дни.

Сегодняшний концерт начнется с открытия дверей стадиона днем, а шоу и разогревочные выступления начнутся примерно в 6 вечера (CET). Основное шоу запланировано на 8:15 вечера (CET), согласно сайтам продажи билетов.

На прошлой неделе австрийская полиция обнаружила планы предполагаемого исламистского нападения перед концертом в Вене, что привело к отмене трех шоу. Свифт еще не прокомментировала ситуацию с угрозами.

Между тем, австрийское ведомство внутренней разведки идентифицировало пятерых человек, которые, как считается, входили в круг наблюдаемых угроз. Эти люди должны были быть развернуты в зонах обслуживания и питания на концертах, согласно заявлению министра внутренних дел Австрии Герхарда Карнера.

"Свифтфи" празднуют музыканта несмотря на отмену концертов

После отмены концертов в Вене многие фанаты собрались на улицах, чтобы вместе спеть песни американской звезды, обменяться браслетами и сделать селфи. Свифт также празднуют в Лондоне в преддверии ее возвращения в город.

Несколько недель назад королевская гвардия даже отдала дань уважения ей, исполнив версию хита "Shake It Off" во время церемонии смены караула на Букингемском дворце - официальный аккаунт британской королевской семьи опубликовал видео.

Свифт ("Я могу это сделать с разбитым сердцем", "Лавандовый туман") также дала несколько концертов в Германии в рамках своего "Eras Tour". Ее последний запланированный концерт в Лондоне состоится во вторник. После шоу в британской столице Свифт, как ожидается, продолжит свой тур в Канаде в ноябре.

Американский артист Тейлор Свифт возобновит свой тур в Великобритании, spezificaly на стадионе Уэмбли в Лондоне, после отмены концертов в Австрии из-за угрозы террора. Мэр Лондона Садик Хан заверил, что местная полиция имеет достаточный опыт работы с крупными событиями, чтобы гарантировать успешное проведение концертов Свифт, выразив радость по поводу ее возвращения в город.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Знаменитая футболка Бейба Рута может быть продана за рекордные 30 миллионов долларов.
Культура

Знаменитая футболка Бейба Рута может быть продана за рекордные 30 миллионов долларов.

Футболка, в которой легендарный игрок Нью-Йорк Яgendeчное сses Бейб Руth frappé один из самых знаменитых хоумранов, выставлена на продажу.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Говядина доступна на кухне: Третий сезон 'Медведя' сейчас транслируется на Disney Plus
Культура

Где сюжет, ублюдок?

Третий сезон Медведя - с гениальными диалогами и изощрёнными образами. Сюжет достаточно тонкий. Тем не менее, его стоит посмотреть.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
В кухне есть говядина: Третий сезон 'Медведя' в настоящее время идет на Disney Plus
Культура

Где сюжет, ублюдок?

Медведь вступает в сезон 3 - с гениальными диалогами и изысканной визуализацией. Сюжет достаточно тонкий. Тем не менее, стоит посмотреть.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Девушки в Афганистане учатся на секретных классах, работает по строгому протоколу безопасности,...
Главные темы

Афганские девочки и женщины, отстраненные от школы талибами, находят новые способы обучения

Хавар готовился к началу обучения в медицинской школе в Афганистане, когда талибы вошли в столицу Кабул и захватили власть, установив единственный в мире запрет на обучение девочек старше 12 лет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса
Главные темы

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно