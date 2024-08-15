- После отмены в связи с террористической угрозой в Вене, Тейлор Свифт продолжает тур в Лондоне

После отмены концертов в Австрии из-за угрозы террора, американский музыкант Тейлор Свифт готовится возобновить свой тур в Лондоне. Пять концертов запланированы на стадионе Уэмбли. 34-летней певице предстоит впервые выйти на сцену с тех пор, как были отменены концерты в июне.

На прошлой неделе три шоу Свифт в Вене были отменены после того, как австрийские власти заподозрили исламистов в планировании теракта. Главному подозреваемому, 19-летнему юноше, были предъявлены обвинения, а двое других молодых людей все еще находятся под стражей.

Мэр Лондона подчеркивает опыт полиции

Мэр Лондона Садик Хан подчеркнул, что полиция имеет опыт работы с такими крупными событиями перед предстоящими концертами Свифт в британской столице. Он заявил, что они тесно сотрудничают с следователями и выразил радость по поводу возвращения Тейлор Свифт. По словам полиции, нет никаких признаков того, что расследования в Австрии повлияют на предстоящие события в Лондоне. Свифт запланировала пять концертов в ближайшие дни.

Сегодняшний концерт начнется с открытия дверей стадиона днем, а шоу и разогревочные выступления начнутся примерно в 6 вечера (CET). Основное шоу запланировано на 8:15 вечера (CET), согласно сайтам продажи билетов.

На прошлой неделе австрийская полиция обнаружила планы предполагаемого исламистского нападения перед концертом в Вене, что привело к отмене трех шоу. Свифт еще не прокомментировала ситуацию с угрозами.

Между тем, австрийское ведомство внутренней разведки идентифицировало пятерых человек, которые, как считается, входили в круг наблюдаемых угроз. Эти люди должны были быть развернуты в зонах обслуживания и питания на концертах, согласно заявлению министра внутренних дел Австрии Герхарда Карнера.

"Свифтфи" празднуют музыканта несмотря на отмену концертов

После отмены концертов в Вене многие фанаты собрались на улицах, чтобы вместе спеть песни американской звезды, обменяться браслетами и сделать селфи. Свифт также празднуют в Лондоне в преддверии ее возвращения в город.

Несколько недель назад королевская гвардия даже отдала дань уважения ей, исполнив версию хита "Shake It Off" во время церемонии смены караула на Букингемском дворце - официальный аккаунт британской королевской семьи опубликовал видео.

Свифт ("Я могу это сделать с разбитым сердцем", "Лавандовый туман") также дала несколько концертов в Германии в рамках своего "Eras Tour". Ее последний запланированный концерт в Лондоне состоится во вторник. После шоу в британской столице Свифт, как ожидается, продолжит свой тур в Канаде в ноябре.

Американский артист Тейлор Свифт возобновит свой тур в Великобритании, spezificaly на стадионе Уэмбли в Лондоне, после отмены концертов в Австрии из-за угрозы террора. Мэр Лондона Садик Хан заверил, что местная полиция имеет достаточный опыт работы с крупными событиями, чтобы гарантировать успешное проведение концертов Свифт, выразив радость по поводу ее возвращения в город.

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