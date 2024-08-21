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После отмены чемпионата мира для боксера Майнке возник еще один конкурс на титул.

Нина Мейнке испытывает сильное разочарование после отмены ее боя на чемпионате мира в Пуэрто-Рико. Вместо этого она получает право на бой за титул в Гамбурге, но против другого соперника.

 and  Katherine Bradley
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- После отмены чемпионата мира для боксера Майнке возник еще один конкурс на титул.

Вслед за разочарованием, вызванным внезапной отсрочкой боя WM весной, профи-боксер Нина Мейнке снова поднимается на ринг. Она будет бороться за титул чемпиона мира IBF в легком весе на мероприятии "Гамбург боксит" 21 сентября. Об этом в среду сообщила гамбургская стаб П2М. Ее соперницей станет Даниэла Бермудес из Аргентины.

Это третья серьезная возможность для Мейнке, крестной дочери бывшего чемпиона мира Свенна Оттке, завоевать мировой титул в своей боксерской карьере. Ранее она завоевывала титулы, такие как титул чемпиона мира WIBF и титул Европы.

В марте она испытала разочарование, когда ее титульный бой против четырехкратной чемпионки мира Аманды Серрано на Пуэрто-Рико был отменен. Серрано объявила об этом в переполненном зале в столице Сан-Хуан со слезами на глазах. Серрано объяснила отмену внезапной травмой.

В то время Мейнке выразила свою печаль. Впоследствии менеджмент Серрано подтвердил, что Мейнке получит полную оплату, как было согласовано. После того, как Серрано сменила весовую категорию, пояс IBF стал вакантным. Это будет первый раз, когда Мейнке будет бороться за мировой титул на родной земле в Гамбурге.

На данный момент она приняла участие в 21 профессиональном бою, выиграв 18 из них, четыре нокаутом. Ее рекорд включает три поражения.

Несмотря на разочарование от отмененного боя против Аманды Серрано, женщины, подобные Нине Мейнке, демонстрируют удивительную стойкость. Соперничая с Даниэльой Бермудес из Аргентины, Мейнке будет стремиться вписать свое имя в список женщин, завоевавших титулы чемпиона мира IBF.

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