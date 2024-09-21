После октября эти шины перестают работать как зимние.

Переход на зимние шины осенью — хорошая идея, если они еще в хорошем состоянии. Или вы используете всесезонные шины? Это нормально, но проверьте их маркировку.

По данным ADAC, с 1 октября применяются более строгие правила. С 1 октября 2024 года шины с маркировкой только "M+S" больше не считаются подходящими для зимнего или всесезонного использования. Ранее, даже если они были произведены после 31 декабря 2017 года, их использование было разрешено. Это было временное правило. С тех пор разрешены только зимние и всесезонные шины с "Альпийским символом" - горной вершиной со снежинкой. С 1 октября только они будут считаться зимними шинами.

Если шины имеют оба символа, они все еще могут использоваться после срока, установленного клубом автолюбителей. Кроме того, в незимних условиях шины с маркировкой "M+S" можно легально использовать. Однако ADAC рекомендует избегать зимних шин летом.

Когда обязательно использовать зимние шины в Германии?

Ответ прост: зимние шины необходимы, когда на дорогах преобладают зимние условия. Их нужно установить на вашем автомобиле в случаях черного льда, снега, слякоти, льда или мороза.

Именно это предписывает ситуативное требование к зимним шинам в Правилах дорожного движения (StVO). В сущности: зимние шины должны использоваться всякий раз, когда они необходимы, независимо от сезона. Те, кто этого не делает и попадается, должны заплатить штраф от 60 до 80 евро. Если они создают помехи движению, штраф увеличивается до 100 евро и один пункт в Фленсбурге, а также штраф в размере 75 евро. Нарушитель также несет эти штрафы.

В связи со строгими правилами важно, чтобы водители обращались за профессиональной консультацией при выборе шин, чтобы убедиться, что они соответствуют требованиям StVO. В течение рекомендованного периода перед обязательным использованием зимних шин водителям может быть рекомендовано перейти на зимние шины заранее, чтобы убедиться, что они должным образом подготовлены к зимним условиям.

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