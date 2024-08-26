- После обвинений в обмане Эссер планирует уйти из AfD

Представитель партии Вестфалии-Кёльн Кlaus Esser, представляющий Северный Рейн-Вестфалию, якобы находится под угрозой исключения из партии. Как сообщается, руководство партии начало процедуру его отстранения. Об этом ранее сообщало WDR.

Esser обвиняется в подделке частей своего резюме во время процесса подачи заявки в партии. В начале августа "Рейнская почта" впервые сообщила об этом. После этого Esser сложил с себя полномочия заместителя руководителя фракции в парламенте и также отказался от своей должности в исполнительном органе штата. В то время Esser заявил: "Я продолжу свою политическую работу в парламенте Северного Рейна-Вестфалии и для нашей партии, где еще не было серьезной критики в мой адрес, спокойно и серьезно, в интересах партии".

Согласно последним сообщениям WDR, Esser якобы признал внутренне, что обвинения в основном верны. После сообщений dpa руководство начало процедуру исключения Esser из партии. Теперь это решение будет принято арбитражным судом.

Обвинения против Esser потребовали начала процедуры исключения, как он признал внутренне. Руководство начало формальную процедуру исключения после признания им своего неправомерного поведения.

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