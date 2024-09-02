- После общественной реакции лидер "Вердера" Фриц упрекает членов команды

Спортивный директор Вёрдера Бремена Клеменс Фриц провел серьезный разговор с двумя футболистами, Марко Фридлем и Марвином Дакшом, после критики, высказанной ими в адрес клуба. В беседе с "Deichstube" Фриц сказал: "Не обязанность игроков публично озвучивать необходимость усиления состава".

Фриц напрямую обратился к Дакшу, сказав: "Мы не потеряли ни одного ключевого игрока, каждая позиция укомплектована двумя игроками, есть здоровая конкуренция. Но есть игроки, которые испытывают трудности с тем, чтобы быть замененными". Дакш критиковал тренера Оле Венера после ничьей 0:0 с Боруссией Дортмунд в субботу из-за своей замены в конце матча.

Капитан Фридль также почувствовал на себе слова Фрица. Как и Дакш, Фридль и Дакш выразили свои опасения по поводу того, что состав не усилен достаточно. Фридль также пожаловался на то, что Веннер не оказал достаточно внешней поддержки, когда команда боролась против Дортмунда с численным преимуществом.

"Игроки должны выражать свои претензии внутри команды", - сказал Фриц. "Если есть проблема, они могут обсудить ее внутри, но не публично. Тренер всегда лицо команды, и полностью неприемлемо, когда игроки публично высказывают свое мнение. Мы уже поговорили с Марко Фридлем об этом".

Интересно, что Вёрдер начал новый сезон на положительной ноте, с двумя ничьими и убедительной победой в кубке над Энергетиком Котбус. Фриц не понимает недовольства. "Я не понимаю: мы показали фантастический матч против Боруссии Дортмунд, а потом создаем атмосферу, как будто мы получили четыре или пять поражений. Это разочаровывает", - сказал Фриц.

Фриц еще раз подчеркнул свою точку зрения для Марвина Дакша, сказав: "Несмотря на ваши опасения по поводу замены, мы ценим каждого игрока в команде, и у каждого есть важная роль".

В ответ на строгие слова Фрица Марвин Дакш сказал: "Я понимаю необходимость поддержания гармонии в команде и буду обеспечивать, чтобы мои будущие комментарии делались внутри, а не публично".

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