Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиМарвин Дакш

После общественной реакции лидер "Вердера" Фриц упрекает членов команды

В "Вердере Бремен", довольство широко распространено среди команды. Начало было многообещающим, и состав выглядит подготовленным. Но mejora недовольство.

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута

- После общественной реакции лидер "Вердера" Фриц упрекает членов команды

Спортивный директор Вёрдера Бремена Клеменс Фриц провел серьезный разговор с двумя футболистами, Марко Фридлем и Марвином Дакшом, после критики, высказанной ими в адрес клуба. В беседе с "Deichstube" Фриц сказал: "Не обязанность игроков публично озвучивать необходимость усиления состава".

Фриц напрямую обратился к Дакшу, сказав: "Мы не потеряли ни одного ключевого игрока, каждая позиция укомплектована двумя игроками, есть здоровая конкуренция. Но есть игроки, которые испытывают трудности с тем, чтобы быть замененными". Дакш критиковал тренера Оле Венера после ничьей 0:0 с Боруссией Дортмунд в субботу из-за своей замены в конце матча.

Капитан Фридль также почувствовал на себе слова Фрица. Как и Дакш, Фридль и Дакш выразили свои опасения по поводу того, что состав не усилен достаточно. Фридль также пожаловался на то, что Веннер не оказал достаточно внешней поддержки, когда команда боролась против Дортмунда с численным преимуществом.

"Игроки должны выражать свои претензии внутри команды", - сказал Фриц. "Если есть проблема, они могут обсудить ее внутри, но не публично. Тренер всегда лицо команды, и полностью неприемлемо, когда игроки публично высказывают свое мнение. Мы уже поговорили с Марко Фридлем об этом".

Интересно, что Вёрдер начал новый сезон на положительной ноте, с двумя ничьими и убедительной победой в кубке над Энергетиком Котбус. Фриц не понимает недовольства. "Я не понимаю: мы показали фантастический матч против Боруссии Дортмунд, а потом создаем атмосферу, как будто мы получили четыре или пять поражений. Это разочаровывает", - сказал Фриц.

Фриц еще раз подчеркнул свою точку зрения для Марвина Дакша, сказав: "Несмотря на ваши опасения по поводу замены, мы ценим каждого игрока в команде, и у каждого есть важная роль".

В ответ на строгие слова Фрица Марвин Дакш сказал: "Я понимаю необходимость поддержания гармонии в команде и буду обеспечивать, чтобы мои будущие комментарии делались внутри, а не публично".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Христианско-демократический союз (ХДС) и Свободная демократическая партия (СвДП) исключили...
Федеральные земли Германии

Туринская AfD предлагает диалог с ХДС и БСВ.

Первый раз Alternative for Germany (AfD) выступила как самая сильная партия на региональных выборах,acaoaker primitie прав на формирование правительства и начало переговоров с двумя другими партиями.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Консервативный демократический союз (CDU) движется в Тюрингии, но Рамелоу против того, чтобы получить административный пост.
Федеральные земли Германии

Консервативный демократический союз (CDU) движется в Тюрингии, но Рамелоу против того, чтобы получить административный пост.

После выборов в Тюрингии не существует očëvidnoj koalititionnoj多数в ландтаге в Эрфурте – ситуация, напоминающая 2019 год. Сейчас шанс возглавить процесс есть у ХДС, заявляет лидер тюрингских левых.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Министр экономики Мартин Дулиг поддерживает поддержку сайтов Volkswagen в Свободном государстве
Федеральные земли Германии

Потенциальные закрытия заводов VW вызывают тревогу.

Вольксваген обдумывает Радикальные меры для достижения финансовых целей. Что будет с Саксонскими заводами в такой ситуации? Министр министерства экономики ведет бой.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Почетный президент Gema, Рейнхольд Крайле, скончался.
Федеральные земли Германии

Почетный президент Gema, Рейнхольд Крайле, скончался.

Ранее возглавлявший Гема Рейнхольд Крайле к великому сожалению скончался. долгие годы он был борцом за интеллектуальные права в музыке и охрану авторских прав.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

Затруднительное внимание к концертам Оазис 2025 оказалось излишним, так как билеты исчезли в...
Общество

Возрождение Oasis служит примечательным поводом для административных действий

Возрождение Oasis служит примечательным поводом для административных действий В последние годы возвращение британской рок-группы Oasis вызвало среди фанатов одну из самых больших волнений. Быстрые продажи билетов и резкий рост цен на вторичных сайтах последовали незамедлительно. Оба правительства Великобритании и Ирландии уже начали расследования по этому вопросу. Цены на билеты удвоились

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Австралия страдает от сильных наводнений, штормов и жаркой жары.
Панорама

Австралия страдает от сильных наводнений, штормов и жаркой жары.

Австралия страдает от сильных наводнений, штормов и жаркой жары. Недавние метеорологические наблюдения показали обжигающие температуры в западных и северных регионах Австралии, побившие предыдущие рекорды. Теперь южная часть страны испытывает собственные экстремальные условия. Сильные штормы наносят ущерб строениям, а проливные дожди вызывают наводнения в многих районах, даже в крупных городах, таких

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Педро Альмодовар в компании двух своих творческих вдохновителей
Общество

Педро Альмодовар в компании двух своих творческих вдохновителей

- Педро Альмодовар в компании двух своих творческих вдохновителей Каждый день на Венецианском международном кинофестивале разворачиваются уникальные зрелища на красной ковровой дорожке. 2 сентября (в понедельник) на глаза фотографам предстала яркая и пестрая троица: знаменитый испанский режиссер Педро Альмодовар (74) появился в сопровождении двух главных героинь своего фильма "Комната

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Христианско-демократический союз (ХДС) и Свободная демократическая партия (СвДП) исключили...
Федеральные земли Германии

Туринская AfD предлагает диалог с ХДС и БСВ.

Первый раз Alternative for Germany (AfD) выступила как самая сильная партия на региональных выборах,acaoaker primitie прав на формирование правительства и начало переговоров с двумя другими партиями.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно