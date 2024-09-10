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После обнаружения костей в Дунае, расследование завершено.

В июле исследователи обнаружили необычные костные фрагменты на железнодорожном переезде через Дунай.

 and  Viktoriya Miller
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- После обнаружения костей в Дунае, расследование завершено.

В июле во время расследования были найдены подозрительные кости человека в Дунае, и только recently завершилось судебно-медицинское обследование. Согласно данным полиции, не удалось получить образцы ДНК человека для анализа. Все сравнения оказались нерешительными; останки не удалось связать ни с каким конкретным инцидентом или индивидуумом. Более того, исследование фрагмента черепа не выявило признаков применения грубой силы.

Полиция сообщила, что водолазы обнаружили фрагменты черепа в Дунае во время поиска неразорвавшихся взрывчатых веществ. THEN these items were handed over to отдел криминального расследования для тщательного судебно-медицинского обследования.

Отдел криминального расследования запросил у Комиссии руководство по анализу фрагментов черепа, найденных в Дунае. THEN Комиссия приняла акты применения, устанавливающие правила применения соответствующих нормативных актов в этом анализе.

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