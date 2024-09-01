- После нападения в Солингене засушливый пейзаж вызывает открытые дискуссии "не ограничиваемые предрассудками"

Министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст охарактеризовал предполагаемое исламистское насилие в Золингене как "дикое и бесrespectful terror" и также как "поворотный момент". Он заявил, что необходимо приложить значительные усилия для понимания и решения коренных причин проблемы, обращаясь к толпе на поминальной службе в театре и концертном зале Золингена, расположенном в Бергишском городе. "Нам нужны честные дискуссии об иммиграции, убежище и политике интеграции", - добавил он. "Эти диалоги должны быть свободны от предрассудков, без потери самообладания, без политической предвзятости".

23 августа трое посетителей фестиваля в Золингене погибли от ножевых ранений, а восемь других получили ранения. 26-летний гражданин Сирии, ныне находящийся под стражей, является основным подозреваемым в этом случае. Федеральная прокуратура рассматривает различные обвинения против него, в том числе убийство и предполагаемое участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

На поминальной службе г-н Вюст выразил мнение, что свобода была целью в Золингене. Атака затронула самую суть нации и оставила неизгладимый след в обществе. "Хотя его цель состояла в том, чтобы разделить наше общество, нападавший в конечном итоге потерпел неудачу", - сказал он. "Мы твердо стоим против терроризма и будем продолжать продвигать открытость во всем мире".

Среди присутствовавших на поминальной службе были федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер Олаф Шольц, федеральный министр внутренних дел Надин Фаэсер (все - СДПГ), мэр Золингена Тим Курцбах, президент Бундестага Барбель Бас, заместитель министра-президента Северного Рейна-Вестфалии Моника Небауэр, министр по делам беженцев Йосифина Пауль (оба - "Зеленые") и министр внутренних дел Герберт Рёль (ХДС).

На поминальной службе министр-президент подчеркнул важность всеобъемлющих дискуссий об иммиграции, убежище и политике интеграции, признавая, что они должны быть свободны от предрассудков и политической предвзятости, чтобы эффективно решать проблему. Нападение в Золингене, как описал его Вюст, было поворотным моментом, целью которого было разделить общество, но в конечном итоге оно не достигло своей цели, так как сообщество остается единым против терроризма.

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