- После нападения ножом, Реул проводит обыски в карманах на общественных собраниях

После нападения с ножом на городском празднике в Siegen, Северный Рейн-Вестфалия, министр внутренних дел Герберт Рёль (ХДС) планирует изучить дополнительные меры безопасности на подобных мероприятиях. "Я исследую, разрешено ли в рамках текущего законодательства также проводить проверки сумок на крупных мероприятиях", - заявил Рёль в Siegen. Он не предлагает проверки сумок на каждом углу, летнем или школьном празднике, но может быть "больше между общим и целевым".

Рёль предостерег от сравнения событий. "Что произошло здесь в Siegen, не имеет никакого отношения к тому, что произошло в Солingen. Оба были ножевыми нападениями, но это большая разница, если опасный человек или немецкая женщина с психическими проблемами внезапно наносит удары ножом", - объяснил Рёль. В результате полиции придется изменить свою стратегию.

В пятницу вечером 32-летняя немецкая женщина внезапно напала с ножом на людей в автобусе, направляющемся на городской праздник. По крайней мере, шестеро были ранены - трое тяжело. 32-летняя женщина известна властям. Согласно сообщениям dpa, есть признаки психического заболевания. Рёль предоставил обновления о пострадавших: "Один из трех тяжело раненых теперь вне опасности. Один все еще борется, и о другом мы еще не знаем".

Городской праздник продолжился на следующий день с церковной службой, на которой присутствовал и Рёль.

Происшествие напоминает инцидент в Солingen на прошлой неделе. Там мужчина убил троих и ранил еще восемь на городском празднике. Подозреваемый, 26-летний сириец, находится под стражей. Федеральная прокуратура расследует его, в том числе, по обвинению в убийстве и подозрении в членстве в террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Запрет на ношение ножей на фестивале в Siegen

"Мы живем в мире, полном таких угроз со всех сторон, и как полиция, наша обязанность - находить наиболее тонкие и умные ответы", - сказал Рёль. Это нелегкая задача. "Нет простых ответов, и все же нам всем нужно проснуться к этой реальности".

Для городского праздника город усилил план безопасности и ввел запрет на ношение ножей. "Посетителям городского праздника запрещено носить ножи", - говорится на сайте города. Кроме того, после инцидента в Солingen было увеличено количество сотрудников безопасности и камер видеонаблюдения, сообщила организатор Астрид Шнайдер в интервью WDR в пятницу утром.

Рёль рассматривал возможность введения проверок карманов на крупных мероприятиях для усиления мер безопасности, но подчеркнул, что это не будет происходить на каждом празднике. После ножевого нападения город ввел запрет на ношение ножей на мероприятии, четко указав на своем сайте, что посетителям запрещено носить ножи.

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