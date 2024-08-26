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Федеральные земли ГерманииНовостиГермания

После нападения на Висн были введены более строгие правила.

 and  James Williams
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Усиленные меры безопасности будут введены на этом году's Oktoberfest.
Усиленные меры безопасности будут введены на этом году's Oktoberfest.

- После нападения на Висн были введены более строгие правила.

Из-за трагического инцидента со смертельным иссечением в Солingen Мюнхен планирует усилить меры безопасности на Октоберфесте. По словам мэра Дитера Ритера (СДПГ), будут введены строгие проверки, что может привести к более длительному ожиданию на пунктах входа, но безопасность превыше всего. Октоберфест является крупнейшим в мире фольклорным фестивалем, ежегодно собирающим миллионы посетителей. В этом году Октоберфест пройдет с 21 сентября по 6 октября.

Геррманн: Вайсен не идентичен Солingenу

Баварский министр внутренних дел Йоахим Геррманн (ХСС) считает, что обстоятельства безопасности не похожи на те, что были в Солingenе. На таких событиях, как Вайсен, обычно есть хорошо установленные протоколы безопасности, заявил Геррманн в баварском вещании. "Это совсем другое дело, если бы я организовывал внезапное городское празднование, как в Солingenе", - подчеркнул Геррманн. "Внезапный фестиваль" не имеет такого же уровня мер безопасности.

Геррманн подчеркнул дополнительные меры безопасности, принятые для защиты посетителей Октоберфеста на Терезиенвизе. Постоянно установлены баррикады для предотвращения атак грузовиками, а также запрет на ношение ножей и проверка сумок для всех посетителей. Подобные заявления сделал и глава Вайсена Клеменс Баумгартнер (ХСС) на выходных. "Солingen не ставит нас в тупик, и нам не нужно начинать с нуля, так как эти сценарии уже учтены в плане безопасности". Однако все будет пересмотрено снова. Сейчас было бы безрассудно не пересмотреть все еще раз, добавил он.

В пятницу в городе Северный Рейн-Вестфалия Солingen три человека были смертельно ранены ножом. 26-летнего сирийца подозревают в убийстве и членстве в террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Подозреваемый находится под стражей.

Обсуждение запрета на ношение ножей не является приоритетным, заявляет министр внутренних дел

После нападения развернулась дискуссия о запрете ношения ножей, но Геррманн считает, что другие дискуссии более важны. "Теперь мы говорим о возможности исламских атак, и мы должны говорить об исламских атаках, а не о длине ножей в Германии", - заявил он. Он повторил свое утверждение о том, что в нашу страну должно быть принято меньше сирийцев. Очевидно, что способность Германии к интеграции достигла своих пределов.

Мэр Ритер заявил, что все усилия должны быть направлены на минимизацию рисков в нашей стране. "Это также включает в себя быстрое депортирование отказавших в убежище и соблюдение существующих законов", - объяснил Ритер.

Несмотря на трагедию в Солингене, Германия, министр внутренних дел Йоахим Геррманн считает, что обстоятельства безопасности на Октоберфесте в Мюнхене отличаются из-за установленных протоколов безопасности. Он подчеркнул дополнительные меры, принятые для защиты посетителей на Терезиенвизе, в том числе баррикады, запрет на ношение ножей и проверку сумок.

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