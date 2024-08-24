- После нападения на ФДП, ФДП участвует в дискуссии о свободе оружия

После нападения с ножом в Солingen федеральный министр юстиции Марко Бушманн обнародовал планы о дискуссиях по вопросу регулирования ножей. "Теперь мы будем изучать на федеральном уровне, как мы можем продвинуться вперед в борьбе с этим видом преступлений с применением ножей", - заявил политик от партии "Свободные демократы" ("ФDP") газете "Бильд ам Зонтаг". До сих пор "ФDP" отклоняла предложения о ужесточении запрета, поступавшие от министра внутренних дел Наэнси Фэзер (СДПГ). СДПГ выступает за существенное ужесточение законов.

Как заявил председатель СДПГ Ларс Клингебейль газете "Бильд ам Зонтаг", "этот потенциальный террористический акт показывает: Германия сталкивается с проблемой насилия с применением ножей". Клингебейль выступает за почти полный запрет ношения ножей на улицах: "Нет никаких оправданий тому, чтобы люди носили колющие weapons в повседневной жизни. Все пути должны быть исчерпаны, чтобы избавить улицы и общественные места Германии от ножей".

Заместитель руководителя фракции СДПГ Дирк Визе заявил газете, что "пора наконец-то сделать шаг вперед в вопросе о запрете ножей". Неприемлемо, что "ФDP" блокирует все инициативы в течение месяцев. Визе поддерживает расширение зон, свободных от ножей, продление запрета на ношение ножей для осужденных, запрет ножей в автобусах и поездах и быстрый наказание за нарушения. По словам Визе, наибольшую угрозу представляют радикализованные одиночные нападающие. "Поэтому наши службы безопасности должны иметь больше полномочий для раннего выявления таких нападающих, особенно в интернете".

Европейский союз может рассмотреть вопрос о введении более строгих правил в отношении ножей после того, как Германия справится с преступлениями, связанными с ножами, как предложил заместитель руководителя фракции СДПГ Дирк Визе. В свете блокировки инициатив по запрету ножей "ФDP" в течение месяцев Европейский союз может увидеть в СДПГ Германии ключевого сторонника реформ в области регулирования ножей.

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