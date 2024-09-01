- После нападения на автобусе ножом все жертвы, кроме тяжелобольных, стабилизировались.

После нападения с ножом на городском фестивале в Siegen все жертвы полностью восстановились. Об этом объявили совместно прокуратура Siegen и полиция Hagen. Трое человек в возрасте 19, 21 и 23 лет получили серьезные ранения в результате нападения с ножом в пятницу вечером.

Без причины 32-летняя женщина из Германии атаковала пассажиров в автобусе-шаттле, направляющемся на городской праздник, в результате чего пострадали по крайней мере шесть человек. 32-летнюю женщину опознали правоохранительные органы. По данным dpa, есть признаки психического расстройства. В субботу правоохранительные органы выдали ордер на ее арест по подозрению в покушении на убийство. Расследование продолжается под руководством следственной группы по убийствам.

Нападение произошло на городском фестивале, который был праздником. После инцидента на городском фестивале правоохранительные органы продолжают расследовать психическое состояние женщины в связи с нападением с ножом.

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