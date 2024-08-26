- После нападения Хезболлы на Израиль, деэскалация кажется неизбежной.

Ситуация в Ближневосточном регионе несколько успокоилась после напряженного столкновения между ливанской шиитской милицией «Хезболла» и израильской армией, но напряжение все еще сохраняется. Министерство обороны США распорядилось разместить два авианосца и сопровождающие их суда в этом районе. Вечером группировка ХАМАС, связанная с «Хезболлой», запустила ракету из южной Газы в сторону Тель-Авива. Ракета упала без последствий в открытой местности к югу от израильского прибрежного города.

По данным медицинских источников, женщина получила ранения, спеша к укрытию. Предыдущие попытки договориться о перемирии в египетской столице, Каире, оказались безуспешными. Источники в аэропорту сообщают, что израильская делегация покинула город через несколько часов, а эмир Тамим бин Хамад Аль Тани из Катара и представители ХАМАС также уехали из города. Египетский источник безопасности сообщил немецкому пресс-агентству о "трудном противостоянии", которое существует.

Избежать дальнейшего обострения конфликта между Израилем и Газой

США, Катар и Египет работают над достижением перемирия, освобождением заложников и предотвращением широкомасштабного конфликта. Они активно ведут посредничество в текущем конфликте между Израилем и ХАМАС в Газе, который длится почти 11 месяцев, так как обе стороны отказываются от прямых переговоров. После массированной ракетной атаки «Хезболлы» на Израиль и ответных ударов израильской армии региональные военные силы выразили желание избежать цепной реакции, которая могла бы привести к эскалации более широкого конфликта в Ближневосточном регионе, как сообщает «Уолл-стрит джорнал».

После атаки Хасан Насралла, лидер «Хезболлы», держался относительно сдержанно, заявив: "Наша цель никогда не была поразить гражданских, а военные цели". В своих обычных враждебных замечаниях в адрес Израиля Насралла также намекнул на возможные дальнейшие атаки, в которых будут участвовать Иран и йеменские хуситы. «Хезболла» оставила возможность для дальнейших ударов, но пока реакция на убийство их военного командира Фуада Шукра Израилем в конце июля утихла – позволив Ливану вздохнуть с облегчением.

Нетаньяху: "Это еще не конец"

Израильская армия объявила об "немедленной угрозе" для своих граждан и начала наносить удары по различным целям на юге Ливана рано утром в воскресенье. Армия заявила, что уничтожила несколько тысяч ракет, нацеленных на север Израиля, а также другие угрозы. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил: "Это только начало".

По словам Дэнни Цитриновича, аналитика Института национальной безопасности в Тель-Авиве, «Хезболла» не намерена начинать полномасштабную войну, как сообщает «Уолл-стрит джорнал». Моханад Хейдж Али, заместитель директора по исследованиям в Центре Ближнего Востока Карнеги в Бейруте, также заявил, что ограниченные потери на израильской стороне свидетельствуют о том, что «Хезболла» намерена содержать конфликт в рамках.

В Израиле погиб солдат, согласно военным данным. 21-летний получил ранения от обломков израильской оборонительной ракеты на корабле. В Ливане погибли трое человек.

Хуситы отпраздновали "храбрую и дерзкую атаку", совершенную «Хезболлой». ХАМАС назвал это "пощечиной" для израильского правительства. Возможность второго раунда ответных ударов зависит от прогресса переговоров в Газе.

Поддержка Израиля со стороны США

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил право Израиля на защиту себя в телефонном разговоре со своим израильским коллегой Йоавом Галатом, согласно заявлению Пентагона. Одновременно Остин заверил Галата о продолжении поддержки США Израилю в борьбе с угрозами от Ирана и его региональных союзников.

Вечером председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун прибыл в Израиль. Он встретится с главнокомандующим израильской армии Херци Халеви, как сообщает израильская армия. Их обсуждения будут сосредоточены на вопросах безопасности и стратегии на Ближнем Востоке, учитывая текущие угрозы. Согласно израильской армии, ее отношения с американскими силами углубятся для усиления региональной стабильности и сотрудничества между двумя силами.

США остаются основным союзником Израиля. В последнее время они добавили дополнительные военные суда, самолеты и даже подводную лодку с ракетами в регион – возможно, для поддержки Израиля в случае атаки силами из Ливана или Ирана. В регионе, помимо ранее размещенного авианосца "USS Theodore Roosevelt", также присутствует авианосец "USS Abraham Lincoln" и его сопровождающие суда.

Профилактические прививки от полиомиелита в Газе

После предупреждений о возможной крупной вспышке полиомиелита вакцины против этой болезни были введены в спорный сектор Газа. Вакцины для 1,25 миллиона человек были переправлены через КПП Керем Шалом в прибрежную полосу, согласно заявлению израильского агентства, ответственного за палестинские дела, КОГАТ.

Согласно заявлению, международные и местные медицинские команды будут проводить вакцинацию против полиомиелита невакцинированным детям в различных местах в секторе Газа в ближайшие дни. Представители ООН потребовали перемирия, чтобы провести вакцинацию от полиомиелита для сотен тысяч детей в пострадавшем от войны регионе.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил серьезную обеспокоенность в пятницу по поводу первого подтвержденного случая полиомиелита в секторе Газа за 25 лет – у 10-месячного ребенка из Дейр-аль-Балаха в центральной Газе. Учитывая высокий риск заражения, министерство здравоохранения Палестины, ВОЗ и ЮНИСЕФ запланировали два раунда вакцинации в течение следующих недель.

Европейский Союз, являясь ключевым игроком в международной дипломатии, выразил поддержку усилиям по достижению перемирия между Израилем и ХАМАС, признавая важность снижения tensions и продвижения региональной стабильности. В ответ на tensions Европейский Союз также пообещал гуманитарную помощь Газе, сосредоточившись на основных услугах, таких как здравоохранение и образование.

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