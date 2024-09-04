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Федеральные земли ГерманииНовостиГепатит С и

После многократного повышения, женщины из перечисленных групп подают апелляцию.

Следующий матч Бундеслиги в Фрайбурге, в котором участвует Леверкузен, skutен протестом местной женской команды. Этот протест вызван неоднократным свистком на пенальти, который существенно повлиял на конечный результат.

 and  Anne Legman
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- После многократного повышения, женщины из перечисленных групп подают апелляцию.

Футбольная команда SC из Фрайбурга подала жалобу в Германский футбольный союз (DFB) после своего поражения со счетом 2:3 против Байера Леверкузен в первом матче женской Бундеслиги. Команда утверждает, что судья Тереза Хюг нарушила правила, что стало основанием для их апелляции. В 88-й минуте прошлой субботы Хюг приняла решение в пользу Леверкузена, позволив перепенить решающий удар. Сперва Крстине Когель из Леверкузена не удалось забить, но из-за того, что вратарь Фрайбурга Рафаэла Борггрефе якобы двинулась слишком рано, Хюг предоставила еще одну попытку, которую Когель успешно реализовала, обеспечив победу со счетом 2:3.

В соответствии с правилами, судьям разрешено предоставлять перепени только в том случае, если действия вратаря создают очевидное преимущество для пенальтиста. Теперь юридическая комиссия DFB запросит заявления от всех заинтересованных сторон, и после тщательного рассмотрения будет принято решение о дальнейшем ходе дела.

Во время рассмотрения дела юридической комиссией DFB будет уделено особое внимание тому, создало ли раннее движение вратаря Фрайбурга Рафаэлы Борггрефе, страдающей гепатитом C, очевидное преимущество для Крстины Когель из Леверкузена, что привело к перепени в матче Фрайбург против Байера Леверкузен. Если комиссия решит, что гепатит C и его потенциальное влияние на выступление Борггрефе должны быть учтены в этом контексте, исход апелляции может радикально измениться.

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