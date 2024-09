После мирных предложений Зеленского, Россия по-прежнему полна решимости поддерживать свои военные цели.

Мoscow продолжает добиваться своих целей в Украине, несмотря на попытки Киева вести переговоры. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, когда эти цели будут достигнуты, независимо от способа, специальная военная операция будет завершена. Песков комментирует заявления президента Украины Владимира Зеленского, сделанные во время его поездки в США, где он указал на то, что окончание конфликта может наступить раньше, чем ожидалось. Зеленский представляет свою предполагаемую стратегию победы в США, пытаясь оказать давление на Москву, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров. Цели Москвы включают контроль над украинскими территориями Донецк, Луганск, Запорожье и Херсон, а также предотвращение вступления Украины в НАТО. Ранее также упоминалось об свержении киевского правительства. Многие эксперты считают, что конечная цель России - доминирование над всей Украиной.

11:59 Ухудшение ситуации в Вугледаре - Россия может применить дезориентирующие тактикиКанал Deepstate, близкий к украинской армии, сообщает о критической ситуации в и вокруг Вугледара, которая ухудшается. "Россияне пытаются окружить поселение, одновременно разрушая его артиллерией и другими средствами." Deepstate не сообщает о входе российских войск (на 09:27). "Держаться до конца не вариант, это обойдется нашей армии слишком дорого. Мы должны были подумать об этом раньше, но теперь уже поздно. Солдаты 72-й бригады не сдаются и продолжают борьбу, несмотря на трудности." По данным восточноевропейской платформы Nexta, Россия снова применяет тактику "выжженной земли", яростно атакуя Вугледар с воздуха:

11:15 Высококачественные спутниковые снимки показывают масштабные разрушения на российских складах боеприпасовУкраина недавно провела успешные атаки на склады боеприпасов, уничтожив значительное количество российских ракет, артиллерийских снарядов и других ресурсов. Высококачественные спутниковые снимки от Maxar показывают масштаб последних атак в Октябрьском и Тороpez:

10:46 Разрушительные атаки на Запорожье: один погибший, несколько раненых и значительные разрушенияАтаки России на юго-восточный украинский город Запорожье привели к гибели одного человека и ранению шести, согласно официальным данным. Область подверглась "масштабным воздушным ударам" в течение двух часов после полуночи в понедельник, как сообщает государственная служба по чрезвычайным ситуациям. "Один человек погиб и шестеро ранены, в том числе 13-летняя девочка и 15-летний мальчик", - пишет губернатор региона Иван Федоров в Telegram. Также были подожжены объекты инфраструктуры и жилые дома. По словам сотрудника городской администрации, 74 многоквартирных дома и 24 частных дома были повреждены в различных частях города.

10:07 Мунц о экипаже российского авианосца: "Авианосец, скорее всего, будет пришвартован навсегда"Экипаж российского авианосца "Адмирал Кузнецов" перебрасывается на фронт, согласно сообщению Forbes. Корабль известен своей серией неисправностей, объясняет корреспондент ntv Рейнер Мунц из Москвы. Переброска экипажа может быть еще одним признаком финансовых проблем России.

09:27 Крепость сопротивления: Вугледар в опасности? Российские войска, якобы, проникаютРоссийские войска начали наступление на восточный украинский город Вугледар, согласно сообщениям государственных СМИ и блогеров. "Российские подразделения вошли в Вугледар - началось наступление на город", - пишет про-российский военный блогер Юрий Подоляка, родившийся в Украине. Другие про-российские военные блогеры также сообщают об атаке. Государственные российские СМИ сообщают, что город, расположенный в Донецкой области, окружен и боевые действия ведутся к востоку от поселения. Военный эксперт полковник Рейснер также сообщает ntv.de, что российские войска продвигаются к городу с разных направлений, как клещи. "Вугледар находится под угрозой окружения. Должно быть принято во внимание, что 72-я механизированная бригада, оснащенная танками и боевыми машинами, не сможет удерживать район."

08:59 Россия и Украина борются с беспилотниками всю ночь напролетРоссийская противовоздушная оборона сбила 13 украинских беспилотников за ночь, согласно официальным сообщениям. Шесть были перехвачены над Белгородской и Курской областями, и один над Брянской областью, как сообщает официальное агентство новостей TASS, ссылаясь на Министерство обороны России. В то же время ВВС Украины сообщают, что Россия атаковала их 81 беспилотником и четырьмя ракетами за ночь, из которых 79 были сбиты или принуждены к аварийной посадке. Нет немедленных сообщений о жертвах или ущербе.

08:17 Грубые замечания Дании о дальнобойных атаках на РоссиюПремьер-министр Дании Метте Фредериксен выступает за разрешение использовать западное оружие с увеличенной дальностью действия против России. "Мое предложение состоит в том, чтобы положить конец дискуссии о красной линии", - говорит Фредериксен в интервью Bloomberg. Самая важная красная линия уже была пересечена. "И это было, когда русские вторглись в Украину". Она никогда не позволит никому из России определять, что является допустимым в НАТО, Европе или Украине, говорит Фредериксен.

07:38 Вероятно, российские солдаты прячутся и объявляются пропавшими без вести, чтобы избежать выплат По данным утечки телефонного разговора, опубликованного украинской военной разведкой, погибших на поле боя российских солдат тайно хоронят и объявляют пропавшими без вести, что позволяет военным избежать выплаты щедрых компенсаций их семьям. "Убивают, бои продолжаются, жарко, они начинают вонять, так мы их там же и хороним, и они считаются пропавшими без вести. А если пропавшими без вести, семья не получает денег. Понял?" - объясняет мужчина своему собеседнику, жителю российской Белгородской области, в телефонном разговоре, опубликованном Kyiv Independent. Размер компенсации за каждого погибшего солдата варьируется от $67,500 до $116,000.

06:59 Нет перспектив мира от России В то время как украинский президент Зеленский призывает к "плану победы" в США, нет признаков того, что Россия заинтересована в прекращении конфликта. Кремль продолжает демонстрировать безразличие к соглашению о мире, которое не предусматривало бы полной капитуляции украинского правительства и уничтожения Украины, согласно Институту изучения войны (ISW). Высокопоставленные российские представители недавно выразили несогласие с участием в предстоящей мирной конференции, а пресс-секретарь Кремля Песков повторил, что Россия не открыта для переговоров без капитуляции Украины, также рассматривая НАТО и Запад как общих врагов. ISW утверждает, что Кремль не заинтересован в настоящих мирных переговорах с Украиной и будет ссылаться на "план мира" и "переговоры", чтобы оказывать давление на Запад, чтобы он заставил Украину сделать предварительные уступки в отношении своего суверенитета и территориальной целостности.

06:27 Зеленский: Более тесное сотрудничество с США может ускорить окончание российской агрессии По словам президента Украины Владимира Зеленского, более тесное сотрудничество между Украиной и США может ускорить окончание российской агрессии против Украины в течение следующего года. "Теперь, к концу года, у нас есть реальная возможность укрепить связи между Украиной и США", - написал Зеленский в недавнем посте в своем Telegram-канале после встречи с bipartisan US congressional delegation. Зеленский сейчас в США, чтобы принять участие в сессиях Генеральной Ассамблеи ООН и представить свой "план победы" американскому правительству.

05:44 Подростки якобы подожгли вертолет Ми-8 в Омске Два подростка якобы подожгли вертолет Ми-8 на российской военной базе в Омске с помощью коктейля Молотова, согласно сообщению на Telegram-канале Baza. 16-летних позже арестовали и, как сообщается, они признались, что им предложили $20,000 через Telegram за исполнение атаки. Вертолет был сильно поврежден, согласно сообщениям российских СМИ. Этот инцидент последовал за подобной атакой 11 сентября, когда двое мальчиков подожгли вертолет Ми-8 на аэродроме Нойabrsk в Тюменской области. Были зарегистрированы неоднократные случаи саботажа в различных регионах России, в том числе сходы поездов. В январе украинская военная разведка (ГУР) заявила, что некоторые российские железные дороги были целями "неизвестных противников режима Путина".

04:44 Г7 обсудит поставки дальнобойных ракет для Украины Министры иностранных дел стран G7 обсудят возможную поставку дальнобойных ракет, способных поразить территорию России, Украине в понедельник, как объявил главный дипломат ЕС Josep Borrell во время Генеральной Ассамблеи ООН. Он также упомянул, что Россия получает новые виды вооружения, в том числе иранские ракеты, несмотря на неоднократные отрицания Ирана.

03:50 Зеленский: "Мир ближе, чем мы думаем" Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на скорое окончание войны с Россией. "Я думаю, мы ближе к миру, чем мы думаем", - заявил он в интервью американскому телеканалу ABC News. Он призвал США и их партнеров оставаться supportive of Ukraine в это время.

02:50 Потери от российских атак на Сaporizhzhia Российские силы запустили еще одну атаку на юго-восточный украинский город Сaporizhzhia вечером, в результате чего погиб один человек и получили ранения пять человек, в том числе 13-летняя девочка, по словам губернатора Иван Фedorov. Официальный представитель города, ссылаясь на Suspilne, сообщил о ранениях. По крайней мере, 23 человека пострадали в результате предыдущих атак на город, при этом два дома были разрушены в последнем нападении,although it is unclear what weapon was used. Российские силы также сосредоточились на разрушении инфраструктуры в городе, вызвав пожар, который был быстро потушен спасательными службами без дальнейших последствий.

01:29 Украинская армия находится под давлением в Pokrovsk Украинская армия находится под давлением на востоке страны, согласно собственным сообщениям. "Ситуация в районе Pokrovsk и Kurakhove остается напряженной", - заявил Главный штаб в Киеве в своем вечернем отчете о ситуации. Из 125 российских атак вдоль фронта более 50 произошли в этом секторе. "Основные усилия были направлены на Pokrovsk", - уточнил украинское военное командование. независимые наблюдатели приписывают украинский успех в замедлении российского наступления на Pokrovsk, но ситуация остается опасной для защитников вокруг Kurakhove. Russian troops' advances near the mining town of Hirnyk pose a threat of encircling several units there. A similar outflanking tactic is also noted further south near the town of Vuhledar, which the Russians have previously failed to capture through frontal assaults.

00:28 Американец в тюрьме в России за попытку похищения ребенкаАмериканский гражданин получил шестилетний тюремный срок в России за попытку вывезти своего русского сына, не имея согласия матери, согласно судебным отчетам. Суд в Калининграде вынес приговор против мужчины, признав его виновным в попытке "похищения" и приговорив к отбыванию срока в исправительно-трудовом лагере. По решению суда, американец пытался вывезти своего четырехлетнего сына из России в июле 2023 года. "Без согласия матери он пытался вывезти ребенка из страны", - объяснил суд через мессенджер Telegram. Его задержали на границе с Польшей через лес, но он не смог завершить свою миссию. Натянутые отношения между США и Россией обострились из-за продолжающегося кризиса в Украине.

23:14 Жертвы в российской деревне после атаки украинских войскПо данным местных властей, российская деревня недалеко от украинской границы была атакована украинской армией, что привело к трем смертельным случаям. Деревня Архангельское, примерно в 5 километрах от границы, подверглась "тяжелому артиллерийскому обстрелу" со стороны украинской армии в понедельник, как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram. Погибли два взрослых и подросток, а двое других, в том числе ребенок, были ранены в результате инцидента.

22:13 Благодарность от Зеленского после встречи со Шольцем в Нью-ЙоркеПосле встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский выразил глубокую благодарность Германии за ее неизменную поддержку. "Мы бесконечно благодарны Германии за ее поддержку", - написал Зеленский в твиттере. "Вместе мы смогли спасти множество жизней, и мы можем сделать больше, чтобы укрепить безопасность на всей европейской территории". Шольц, однако, повторил отказ Германии поставлять Украине продвинутое вооружение.

21:35 Forbes: Экипаж единственного российского авианосца направлен на конфликт в УкраинеЕдинственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" в течение нескольких десятилетий привлекал внимание из-за своего отсутствия развертывания, несмотря на многочисленные неудачи с момента его запуска в 80-х годах. Согласно журналу Forbes, солдаты из экипажа "Адмирала Кузнецова" численностью 15 000 человек направляются на конфликт в Украине, но не на своем авианосце, а как отдельный батальон. Forbes сообщает, что это один из мер, принимаемых для удовлетворения ежемесячных потребностей России в новобранцах, оцениваемых в 30 000 человек в месяц. В то же время "Адмирал Кузнецов" якобы быстро приходит в упадок и может стать постоянным обитателем побережья Мурманска, где он находится уже некоторое время.

Европейский союз выразил озабоченность в связи с целями Москвы в Украине, в том числе в отношении членства Украины в НАТО и усилий по контролю над определенными территориями. Несмотря на настойчивость Москвы и использование дезинформации в местах, подобных Вухледару, их конечная цель доминирования над Украиной по-прежнему встречает сопротивление со стороны различных международных организаций.

В то время как tensions remain high, some experts suggest that the European Union could play a significant role in pressuring Russia into dialogue and ultimately pushing for a peaceful resolution, given its influence and stake in the region's stability.

