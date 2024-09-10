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КультураНовостиДобавляется следующее:

После летних каникул были выпущены первые семь книг криминальной фантастики.

В ближайшие выходные начнется новый сериал о преступлениях, транслирующийся по воскресеньям. Первые семь фильмов сняты в Вена до Людвигсхафена.

 and  Yaroslav Smith
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Начальная свежая "место события" сезона появляется из Вены (слева), в то время как финальная место,...
Начальная свежая "место события" сезона появляется из Вены (слева), в то время как финальная место, с подтвержденной датой выхода, происходит из Людвигсхафена.

- После летних каникул были выпущены первые семь книг криминальной фантастики.

После нескольких недель летних каникул, новый сезон воскресных криминальных шоу стартует в это воскресенье (15 сентября) в 20:15 на ARD. Первые семь дат уже запланированы, предлагая смесь грустных прощаний, небольших изменений в расписании, двойных ролей и 80-го дела. Вот что ждет поклонников знаменитого криминального формата в ближайшие выходные.

15 сентября: "Таторт: Твоя мать", Вена

Первый пост-отпускной показ приходит из Австрии. В криминальной драме "Таторт: Твоя мать", действие которой происходит в Вене, Морitz Eisner (в исполнении Harald Krassnitzer, 63 лет) и Bibi Fellner (Adele Neuhauser, 65 лет) погружаются в местную рэп-культуру Вены.

Один из перспективных рэперов хочет покинуть лейбл своего продюсера и перейти на более крупный. После концерта возле студии лейбла молодой музыкант таинственным образом умирает. С учетом публичной вражды между жертвой и продюсером, основным подозреваемым становится он. Однако продюсер отрицает свою причастность и утверждает, что конфликт был fabriкован. По мере продвижения расследования появляются новые подозреваемые.

В ролях: Два настоящих рэпера, Roland Кох (65 лет, бывший детектив "Бодензее-Таторт") и Hary Prinz (59 лет, "Штирийский криминал").

22 сентября: "Таторт: Ad Acta", Шварцвальд

Затем на сцену выходят детективы Шварцвальда — Franziska Tobler (Eva Löbau, 52 года) и Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner, 55 лет). Обратите внимание на небольшое изменение времени начала криминальной драмы до 20:20 из-за выборов в Ландтаг Бранденбурга, согласно программному расписанию.

Сюжет вращается вокруг успешной, но морально неоднозначной юридической фирмы. Когда молодого юриста из фирмы застреливают, босс фирмы, также отчим жертвы, отказывается раскрывать информацию о своих клиентах, сославшись на адвокатскую тайну. Определенные, чтобы раскрыть правду, следователи даже вовлекают отца Tobler в дело, так как бывший коп имел предыдущие дела с основателем фирмы.

В ролях: August Zirner (68 лет, "Таторт: Чужой житель") и Sammy Scheuritzel (26 лет, убийца "Таторт: Посмотри на меня").

29 сентября: "Таторт: Зеленеет так зелено, когда холмы Франкфурта цветут", Франкфурт/Майн

Анна Янеке и Пауль Брик отправляются в последнее криминальное приключение. После десяти лет и 19 дел в роли дуэта "Таторт" из Франкфурта Margarita Broich (64 года) и Wolfram Koch (62 года) покидают свои популярные роли в этом эпизоде.

Под руководством криминальной драмы, полной психологических и семейных проблем, психолог и работник службы поддержки жертв полиции Франкфурта становится нежелательным сообщником в убийстве чиновника. Ошибочно принятый за своего работника поддержки, он невольно помогает Янеке и Брик в их расследовании. Когда влиятельный человек из района красных фонарей угрожает работнику службы поддержки долгами по азартным играм, ситуация выходит из-под контроля.

В ролях: Matthias Brandt (62 года, бывший Комиссар Ханс фон Мюффелс из "Мюнхенского полицейского рада") и Franziska Brandmeier (31 год, "Американский дух").

6 октября: "Таторт: Безразличие", Франкония

Ожидайте еще одно прощание в этой воскресной криминальной драме. На этот раз команда Феликс Восс (Fabian Hinrichs, родился в 1974 году) и Ванда Голдwasser (Eli Wasserscheid, 45 лет) приводят Комиссара Паулу Рингельхан (Dagmar Manzel, 66 лет) к завершению, так как она прощается с криминальной сценой Франконии после десяти дел с 2015 года.

В этой криминальной драме молодой заключенный, считающийся невиновным своей семьей, кончает жизнь самоубийством. Вскоре после этого другой заключенный из другой семьи умирает подобной смертью. "Как зловещая игра в домино, события разворачиваются в Нюрнберге, объединяя две семьи в скорби и вине, разделяя их гневом и виной", - элегантно описывает этот случай сеть.

В ролях: Fritz Karl (56 лет, "Лидер и соблазнитель"), Mercedes Müller (27 лет, "Бонн", "Октоберфест 1900", "Тшик") и Florian Karlheim (47 лет, культовый полицейский из "Мюнхена 7").

13 октября: "Полицейский руф 110: Водные пути", Бранденбург/Польша

Наконец, в новом сезоне у нас есть "Полицейский руф 110". На этот раз в деле участвуют детективы Винсент Росс (Andre Kaczmarczyk, 38 лет) и Карл Рогов (Frank Leo Schröder, 63 года).

В Эберсвальде польский студент, обучающийся в Университете устойчивого развития, умирает в каноэ на канале Финов. Она исследовала использование водных путей и гавани Эберсвальде для своей магистерской диссертации. Посвященные следователи начинают расследование вдоль исторического водного пути, в гавани и в каноэ-клубе, который накануне вечером устраивал день рождения профессора университета. При изучении телефона жертвы они находят многообещающий след.

В ролях: Wanja Mues (50 лет, десятилетний частный детектив в "Двух случаях для двух").

20 октября: "Таторт: Мурот и империя тысячелетия", Висбаден

В криминальной серии "Гессен" снова происходит уникальный поворот, так как Ульрих Тукур (67) и Барбара Филипп (58) не просто играют роль комиссара Феликса Мурота и его помощницы Магды Вэхтер, но и исполняют двойные роли.

В современной истории они ждут разыскиваемого военного преступника из Южной Америки в аэропорту Франкфурта, которого должны судить в Германии. Тридцать лет назад он ускользнул от Туктура. Есть также сюжет, действие которого происходит в 1944 году. Здесь Тукур играет роль комиссара Роттера, расследующего убийство в маленькой деревушке вместе с военным преступником из современной истории.

В ролях также снялись: Корнелиус Обоня (55, "Новый вид") и прославленная берлинская актриса Имоген Когге (67).

27 октября: "Таторт: Твоя очередь", Людвигсхафен

80-е дело для самого старшего "Таторт"-расследователя Лены Оденталь. Ульрике Фолькерц (63) играет эту роль с 1989 года, а с 2014 года Лиза Биттер (40) присоединилась к команде в роли комиссара Йоханны Штерн.

Подобно черноморскому криминальному "Таторту: Ad Acta" (22 сентября), на этот раз адвоката застреливают в офисе члена семьи. Жертва - муж прагматичной адвокатши, которая в основном работает на работодателей и использует все правовые лазейки в их пользу. В данный момент она серьезно ставит под сомнение credibility уволенного оператора колл-центра, который также рискует лишиться опеки над своим сыном. В общем, целеустремленная адвокатка имеет больше врагов, чем ей бы хотелось, и, похоже, она разозлила серьезных людей.

В ролях также снялась: Сандра Боргманн (50, "Король Паламы").

После трансляции "Таторт: Твоя мать" 15 сентября было объявлено: "Дополнительная информация: Специальный эпизод 'Таторт: Висбаден' с возвращением Ульricha Tukura и Барбары Philipp в роли комиссара Феликса Мурота и его помощницы Магды Вэхтер выйдет в эфир 30 сентября".

По мере продолжения нового сезона "Таторт" поклонники могут ждать возвращения любимых детективов и знакомство с новыми делами и персонажами. Специальный эпизод 30 сентября обещает стать одним из главных событий сезона.

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