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После инцидента в Солингене: власти объявляют план действий

За несколько дней после-reported нападения исламистов в Солингене федеральное правительство ответило предложением запретить ножи и ускорить процедуры депортации.

 and  Viktoriya Miller
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Орган управления расследует летальный ножевой инцидент в Солингене. Он выступает за упрощение...
Орган управления расследует летальный ножевой инцидент в Солингене. Он выступает за упрощение процедур депортации и предлагает расширить запрет на ножи.

- После инцидента в Солингене: власти объявляют план действий

После летального ножевого инцидента в Солlingen федеральное правительство приняло новые стратегии борьбы с исламским терроризмом, противодействия нелегальной иммиграции и ужесточения контроля над оружием. Федеральный министр внутренних дел Наэнси Фэзер (СДПГ) назвала эти меры "обширными" и "эффективными".

Некоторые из этих мер включают ужесточение правил ношения ножей в общественных местах, в том числе полный запрет на ношение ножей в дальних автобусах и поездах. Требования к получению разрешения на оружие ужесточаются, чтобы предотвратить получение экстремистами оружия и взрывчатых веществ.

Коалиционное правительство также согласилось сократить льготы для определенных заявителей на убежище. Это относится к мигрантам, ответственность за которых несет другое европейское государство, которое согласилось их принять обратно.

Власти получат больше полномочий для противодействия исламизму, и инструмент запрета ассоциаций будет продолжен против исламских организаций.

Подозреваемый в нападении должен был быть депортирован

В подозрительном исламском нападении в Солlingen нападавший убил троих человек и ранил восемь на городском фестивале в пятницу вечером. Подозреваемый - 26-летний сириец Исса Аль Х., который сейчас находится в заключении. Федеральная прокуратура расследует его, в том числе, по обвинению в убийстве и предполагаемой связи с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ), которая взяла на себя ответственность за нападение. Подозреваемый должен был быть депортирован в Болгарию в прошлом году, но этого не произошло.

Планируются переговоры с оппозицией на следующей неделе

Работа над пакетом мер началась в выходные после нападения. Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) также объявил о переговорах с федеральными землями и крупнейшим оппозиционным блоком "Союзом" в среду. Группа, сформированная представителями всех трех партий "светофора", впервые соберется на следующей неделе.

Запрет на ношение ножей в дальних автобусах и поездах направлен на снижение доступности потенциально опасного оружия для лиц, подобных подозреваемому. Приостановка льгот для определенных заявителей на убежище, ответственность за которых несет другое европейское государство, направлена на стимулирование их быстрого возвращения на родину.

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