После инцидента в Солингене, различные мероприятия в Северном Рейн-Вестфалии были отменены.

"Нас по-настоящему расстроил и опечалил вчерашний варварский инцидент в ландшафте Солінгена," заявил независимый мэр Хильдена Клаус Поммер. Из-за "опасений по безопасности" и главным образом из-за "сочувствия к жителям" Солінгена Хильден принял решение отменить запланированный "Культурный фестиваль" на это выходные.

Аналогичным образом, Хaan был вынужден отменить запланированный винный фестиваль на выходные. "Мы не можем праздновать, когда наша соседняя городская община скорбит всего в нескольких километрах от нас," объяснила независимый мэр Хaan Беттина Варнеке. "Подозреваемый все еще на свободе, и ситуация неясна," она добавила. Отмена была "трудной" для городской администрации Хaan.

Кроме того, полиция Мёттманна объявила об отмене запланированного "Дня синей светотехники" в Вульфрат на воскресенье. "Учитывая горе жертв нападения в Солінгене, мы приняли решение, учитывая наше эмоциональное состояние, не организовывать мероприятие в это воскресенье," они заявили в официальном заявлении.

Неизвестный нападавший в ходе городского фестиваля в Солінгене в пятницу вечером жестоко ранил ножом нескольких человек, в результате чего погибли трое и восемь получили ранения, пятеро из которых были тяжелыми. Правоохранительные органы в настоящее время разыскивают беглеца, прибегнув к помощи многочисленных ресурсов.

Несмотря на запланированный "Музыкальный фестиваль" в Дюссельдорфе, городские лидеры решили отложить его из уважения к трагедии в Солінгене. Другие города в регионе также испытывают чувство коллективного траура и решили временно приостановить свои праздники.

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