Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиПрочие

После инцидента в Солингене, различные мероприятия в Северном Рейн-Вестфалии были отменены.

После летального ножевого инцидента в Золингене несколько мероприятий в Северном Рейне-Вестфалии были прерваны из-за неоднозначной безопасности. По словам местных чиновников, запланированный 'Культурный фестиваль' в Хильдене и запланированный Винный фестиваль в Хане отменены. К тому же, 'День...

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута

После инцидента в Солингене, различные мероприятия в Северном Рейн-Вестфалии были отменены.

"Нас по-настоящему расстроил и опечалил вчерашний варварский инцидент в ландшафте Солінгена," заявил независимый мэр Хильдена Клаус Поммер. Из-за "опасений по безопасности" и главным образом из-за "сочувствия к жителям" Солінгена Хильден принял решение отменить запланированный "Культурный фестиваль" на это выходные.

Аналогичным образом, Хaan был вынужден отменить запланированный винный фестиваль на выходные. "Мы не можем праздновать, когда наша соседняя городская община скорбит всего в нескольких километрах от нас," объяснила независимый мэр Хaan Беттина Варнеке. "Подозреваемый все еще на свободе, и ситуация неясна," она добавила. Отмена была "трудной" для городской администрации Хaan.

Кроме того, полиция Мёттманна объявила об отмене запланированного "Дня синей светотехники" в Вульфрат на воскресенье. "Учитывая горе жертв нападения в Солінгене, мы приняли решение, учитывая наше эмоциональное состояние, не организовывать мероприятие в это воскресенье," они заявили в официальном заявлении.

Неизвестный нападавший в ходе городского фестиваля в Солінгене в пятницу вечером жестоко ранил ножом нескольких человек, в результате чего погибли трое и восемь получили ранения, пятеро из которых были тяжелыми. Правоохранительные органы в настоящее время разыскивают беглеца, прибегнув к помощи многочисленных ресурсов.

Несмотря на запланированный "Музыкальный фестиваль" в Дюссельдорфе, городские лидеры решили отложить его из уважения к трагедии в Солінгене. Другие города в регионе также испытывают чувство коллективного траура и решили временно приостановить свои праздники.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Инцидент в Солингене под пристальным вниманием: следователи не могут устранить возможные намерения, связанные с терроризмом
Главные темы

Инцидент в Солингене под пристальным вниманием: следователи не могут устранить возможные намерения, связанные с терроризмом

Инцидент в Солингене под пристальным вниманием: следователи не могут устранить возможные намерения, связанные с терроризмом Полиция сосредоточена на неопознанном подозреваемом, как уточнил главный прокурор Касперс. Основная версия о террористическом мотиве возникла потому, что "нет других причин". Пострадавшие "не были связаны друг с другом". Правоохранительные органы считают,

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Вредные последствия коричневого скрипача-паука для безопасности человека.
Главные темы

Вредные последствия коричневого скрипача-паука для безопасности человека.

Вредные последствия коричневого скрипача-паука для безопасности человека. Многие люди считают пауков неприятными или пугающими, и они не единственные, кто так думает. Пауки,-native для Германии, могут вызвать лишь неприятные чувства, но в странах, таких как Италия, даже ядовитые пауки обычны и становятся все более распространенными. Недавно произошел трагический инцидент, связанный

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Задержан после убийства в Солингене
Главные темы

Задержан после убийства в Солингене

Накануне в Сольенгене,North Rhine-Westphalia, произошла стычка ножей, результатом которой стали три смерти. Подозреваемый был задержан. Об этом объявили чиновники Дюссельдорфа. Одновременно они dlou Косвенные связи подозреваемого с преступлением. Расследование продолжается.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Любители кино почтили почитаемую фигуру Делона в его уединенной резиденции.
Главные темы

Любители кино почтили почитаемую фигуру Делона в его уединенной резиденции.

Множество поклонников Алена Делона собрались у его жилья на юге Парижа в субботу, перед похоронами. Полиция установила барьеры возле усадьбы Ла Брюлери в селе Дюши, где Делона похоронят в закрытом склепе рядом с его любимыми домашними животными. В течение выходных над домом актера закрыто...

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно

Последние

Болельщики существенно недовольны действиями руководства.
Федеральные земли Германии

Сторонники Хоффенхайма выразили недовольство руководством клуба

Болельщики Хоффенхайма оказались в конфликте со своей домашней командой. Во время дебютного матча сезона против Кёльна стадион клуба ТSG становится заметно менее оживлённым, так как фанаты выражают своё недовольство баннерами.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Инцидент в Солингене под пристальным вниманием: следователи не могут устранить возможные намерения, связанные с терроризмом
Главные темы

Инцидент в Солингене под пристальным вниманием: следователи не могут устранить возможные намерения, связанные с терроризмом

Инцидент в Солингене под пристальным вниманием: следователи не могут устранить возможные намерения, связанные с терроризмом Полиция сосредоточена на неопознанном подозреваемом, как уточнил главный прокурор Касперс. Основная версия о террористическом мотиве возникла потому, что "нет других причин". Пострадавшие "не были связаны друг с другом". Правоохранительные органы считают,

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Вредные последствия коричневого скрипача-паука для безопасности человека.
Главные темы

Вредные последствия коричневого скрипача-паука для безопасности человека.

Вредные последствия коричневого скрипача-паука для безопасности человека. Многие люди считают пауков неприятными или пугающими, и они не единственные, кто так думает. Пауки,-native для Германии, могут вызвать лишь неприятные чувства, но в странах, таких как Италия, даже ядовитые пауки обычны и становятся все более распространенными. Недавно произошел трагический инцидент, связанный

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно