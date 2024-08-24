После инцидента в Солингене, охота за нападавшим продолжается по всей стране - всеми распространяется страх.

Неизвестный преступник совершил нападение на нескольких человек на городском фестивале в Солingen в пятницу вечером. Полиция считает, что нападавший мужчина и что нападение было целенаправленным ударом по шеям жертв, как сообщает начальник полиции Торстен Флейсс.

Трое человек погибли - 67-летний, 56-летний мужчина и 56-летняя женщина. Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии, двое получили серьезные и двое легкие ранения. После инцидента полиция изъяла ножи для проведения экспертизы. Мотив нападения остается неизвестным. Дополнительная информация о преступнике не разглашается, полиция призывает общественность проявлять осторожность.

В субботу утром был задержан 15-летний подросток в качестве подозреваемого. Перед нападением свидетели видели, как неизвестный человек общался с подростком. Заявления, сделанные во время этого разговора, якобы соответствуют последующему ножевому нападению, но прямая связь не установлена и тщательно расследуется. В настоящее время подросток обвиняется в недонесении о планируемых преступлениях.

Полиция продолжает расследование, проводя многочисленные обыски по всему Северному Рейну-Вестфалии. Расследуются три случая убийства и восемь попыток убийства.

Из-за отсутствия информации о нападавшем и возможных мотивах есть подозрение на террористический характер нападения. Жертвы не были знакомы друг с другом. Полиция считает, что нападение совершил один человек, и увеличила присутствие полиции в ответ.

Полиция призывает общественность оказать помощь. Информация или свидетельства, относящиеся к преступлению или подозреваемому, могут быть предоставлены, а визуальные или аудио доказательства могут быть загружены на портал сообщений (nrw.hinweisportal.de).

Из-за неясной ситуации с безопасностью несколько запланированных мероприятий в городах Северного Рейна-Вестфалии были отменены. В их числе культурный фестиваль в Хильден, винный фестиваль в Хaan и запланированный День синего света в Вульфрате в воскресенье. 650-летие в Солingen было отменено в пятницу вечером.

Нападение вызвало шок по всей стране. Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) назвал это событие "ужасным" и выразил глубокое потрясение. Он призвал быстро поймать и наказать преступника в соответствии с законом. Жертвы и их семьи получили его соболезнования.

Из-за неопределенности в отношении преступника и мотивов профсоюз полиции (ГДП) призвал воздерживаться от распространения слухов. "Пока мы не сможем все подтвердить и поймать преступника, мы не должны делать выводы о мотивах", - сказал председатель ГДП Северного Рейна-Вестфалии Михаэль Мертенс газете "Рейнская почта".

Министр внутренних дел федерального правительства СДПГ Наэнси Фэзер посетила Солingen позже в тот же день, чтобы оценить ситуацию. Она осудила нападение на городской фестиваль во время его юбилея как "отвратительное и омерзительное". Она также призвала к общественному единству, призывая всех "стоять вместе, а не разделяться в такие времена".

Министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst (ХДС) назвал акт в Солingen "терактом". Он заявил, что это нападение "ударило по нашей нации в самое сердце", будучи нападением на "свободу нашей нации" и "наш образ жизни". Он ясно заявил: "Наша нация не дрогнет перед террором и ненавистью, но будет защищать наш образ жизни с решимостью".

Расследование ведется комиссией, которая проводит многочисленные обыски по всему Северному Рейну-Вестфалии в поисках преступника и собирает доказательства для трех случаев убийства и восьми попыток убийства.

Из-за серьезности нападения и отсутствия информации о преступнике комиссия призывает общественность быть бдительной и предоставлять любую информацию или доказательства через свой портал сообщений.

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