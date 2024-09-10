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После инцидента в Линце: административный надзор и ограничения на въезд

После нападения на полицейский участок в Линце были усилены контрольно-пропускные пункты и досмотры сумок в административных зданиях в районе Новейда.

 and  Anne Legman
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В результате нападения на полицейский участок в Линце были установлены расширенные меры...
В результате нападения на полицейский участок в Линце были установлены расширенные меры безопасности в административных зданиях в юрисдикции округа Нойвид.

- После инцидента в Линце: административный надзор и ограничения на въезд

После нападения экстремистской группы, связанной с исламом, на полицейский участок в Линце, в районе Нойвид были усилены меры безопасности. Это включает в себя тщательный досмотр сумок и личные проверки во всех административных зданиях, как сообщается властями района Нойвид. Также используются портативные сканеры для обнаружения потенциальных угроз. Как заявил ландрат Ахим Халлербах (ХДС), многие молодые офицеры чувствуют себя некомфортно из-за этих событий. Он подчеркнул необходимость сочувствия к строгим мерам безопасности.

В прошлую пятницу 29-летний мужчина, вооруженный мачете и ножом, заявил о своем намерении убить полицейских, крича "Аллах акбар" внутри полицейского участка. Полицейские задержали мужчину на посту контроля, сумев нейтрализовать его с помощью электрошокера, не причинив вреда ни одному офицеру.

Несмотря на усиленные меры безопасности в ответ на инцидент в Линце, некоторые офицеры испытывают дискомфорт, воспринимая усиленные проверки как нарушение своей повседневной рутины. Кроме того, среди полицейских начались дискуссии о важности понимания и принятия этих мер для безопасности всех, в том числе и "других".

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