- После инцидента с ножом в автобусе, Реуля ожидают в Зигене

Министр внутренних дел Герберт Рёль (ХДС) посетит город Зиген в Северном Рейне-Вестфалии в эту субботу после инцидента с ножевым нападением. Как сообщает dpa, Рёль начнет свой визит с посещения запланированной церковной службы в честь годовщины города, а затем встретится с местной полицией. Об этом ранее сообщала "Зигенер Цайтунг".

Рёлю исполняется 72 года в эту субботу, и у него не было других планов. Он решил отправиться в Зиген в субботу утром вскоре после того, как женщина (32 года) атаковала людей ножом в переполненном шаттле, направлявшемся на городской фестиваль накануне вечером. По меньшей мере шестеро человек пострадали, трое из них получили тяжелые ранения. "Это событие шокировало нас всех", - сказал мэр Зигена Штефан Мюэс. Несмотря на трагедию, городской фестиваль пройдет по плану. В заявлении в среду Рёль упомянул городской фестиваль, комментируя ножевой инцидент в Золингене: "Мы не должны позволять подобным инцидентам омрачать нашу радость от празднования".

Во время своего визита министр внутренних дел Герберт Рёль встретится с местной полицией в Зигене, чтобы обсудить недавний инцидент с ножевым нападением. После празднования городского фестиваля министр Рёль посетит церковную службу в честь годовщины Северного Рейна-Вестфалии.

Читайте также: