"+ "Процедура в Берлине - После инцидента с ножом и похищением 25-летний мужчина признал свою вину.

Человек, прогуливающийся в Берлине-Фридрихсхайн, чудом избежал ножевого нападения, и вскоре после этого женщина пережила ситуацию, полную страха, в Ганновере. Через шесть месяцев 25-летний человек признался в преступлениях в Берлинском районном суде. Его защита утверждала, что он находился в состоянии "безвыходного положения", и его действия привели к жестоким травмам для жертв. Ножевой удар не был спланирован заранее. Интенсивное употребление наркотиков, возможно, спровоцировало психоз у этого человека, как было указано на суде.

Обвинения включают в себя покушение на убийство, тяжкие телесные повреждения, похищение и запугивание. 25-летнего, утверждающего, что он имеет двойное гражданство Германии и Италии, обвиняют в первоначальном запугивании своей бывшей подруги во время поездки на машине, вынуждая ее признаться в измене с другим мужчиной. Он также угрожал убить ее 16-летнюю сестру, а также других случайных людей, как указано в обвинительном заключении.

Устанавливаем тон

Два дня спустя, якобы, он преследовал и напал на случайного человека в Берлине-Фридрихсхайн ночью - чтобы установить прецедент для своей бывшей подруги и почувствовать свои эмоции, когда берешь чью-то жизнь, согласно обвинительному заключению. Он ударил 52-летнюю жертву ножом для резки мяса в шею сзади на глубину 5 см, а затем жестоко пнул критически раненого человека. Лезвие сломалось и осталось в шее.

Приготовьтесь, это долгая история!

Затем, якобы, 25-летний вернулся в Нижнюю Саксонию, записал видео-покаяние в своей квартире и разместил его в Интернете. Он заявил, что ничего не почувствовал во время нападения. Однако, поскольку видео получило мало внимания, якобы, он похитил женщину в ратуше своего родного города Зенде, к югу от Ганновера. 57-летняя сотрудница находилась в серьезной опасности.

Полиция арестовала 25-летнего в ратуше. Во время предварительного допроса полиции безработный, обученный электрик, признался. Он заявил, что "мог бы прекратить жизнь 100 человек", но этот акт был "необязательным". Ножевой удар произошел из-за его дискомфорта от того, что на него нападали мужчины, сидящие в его машине, пытаясь отдохнуть. "Я разозлился, встал и спонтанно атаковал человека".

В аргументе защиты, представленном его адвокатом, было раскрыто, что он не имел намерения "установить пример из-за ревности". Он чувствовал себя преследуемым и преследуемым, употреблял большие количества кокаина. Рассмотрение того, мог ли подсудимый испытывать психоз во время инцидента, также будет рассмотрено на суде. Рассмотрение дела продолжится 30 августа.

Действия 25-летнего во время ножевого нападения в Берлине-Фридрихсхайн не были спланированы заранее, как было сказано на суде. После ножевого нападения, якобы, он похитил женщину в своем родном городе Зенде, еще больше эскалируя свое насилие.

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