После инцидента с ножом, арест в лагере беженцев.

После инцидента с ножевым нападением в Солingen полиция задержала человека в местном приюте для беженцев. Представитель полиции заявил, что проводится расследование возможной связи задержанного с преступлением.

До задержания были получены сообщения, которые привели к текущим полицейским операциям. Также был задействован спецотряд, и в районе было задействовано около сотни офицеров.

Как сообщает Bild, 15-летний подозреваемый был задержан вскоре после инцидента, его задержали в собственном доме спецподразделением. В настоящее время проводится расследование связи подростка с преступлением. Spiegel сообщает, что задержанный - гражданин Киргизии, проживающий в приюте для беженцев, и он отказывается сотрудничать с допросами.

Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение

В настоящий момент полиция не считает, что 15-летний подозреваемый является непосредственным виновником нападения. Он подозревается в недонесении о планируемых преступлениях. По словам свидетелей, неизвестный человек якобы обсуждал планы, которые могут быть связаны с преступлением, с подростком непосредственно перед нападением, как сообщил главный государственный обвинитель Маркус Касперс.

Известная террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за ножевое нападение в Солingen через заявление своего информационного агентства Amaq. "Лицо, ответственное за нападение на христианскую встречу в Солingen, Германия, вчерашним днем, было солдатом Исламского государства, который совершил нападение в отместку за мусульман в Палестине и везде", - говорится в заявлении. Однако нет никаких подтвержденных доказательств того, что ИГ напрямую участвовало в нападении.

Несмотря на задержание гражданина Киргизии, расследование продолжается для установления возможной причастности к ножевому нападению. Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение, но нет никаких конкретных доказательств их участия.

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