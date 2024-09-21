После июля-Делле, наблюдается значительный рост налоговых поступлений.

Финансовая ситуация по-прежнему неустойчива, как отмечает Министерство финансов, даже в отношении доходов от налогов. Эти показатели демонстрируют существенные колебания в течение всего года. В июле они значительно снизились, но в августе резко восстановились, согласно ежемесячному отчету ведомства, подготовленному Линднером.

Доходы от налогов tanto для федеральных, как и для региональных властей в августе снова выросли. По сравнению с прошлым годом они увеличились на 5,3%, достигнув примерно 62 миллиардов евро, как указано в ежемесячном отчете Министерства финансов. В июле же доходы снизились почти на 8%. Из-за замедления экономического роста доходы от налогов в этом году были довольно волатильными.

За первые восемь месяцев наблюдается рост на 2,3%. Совокупный доход от налогов федеральных и региональных властей составил примерно 540 миллиардов евро. Профессионалы ожидают роста примерно на 4% за весь 2024 год.

В августе были отмечены рост, например, удержанного налога на доходы от процентов и капитала, а также существенный рост налога на заработную плату в результате недавнего увеличения зарплат в различных секторах. Однако налог на прибыль и налог на добавленную стоимость снизились из-за продолжающегося слабого потребления в стране. Также были зарегистрированы новые доходы от вклада Евросоюза в энергетический кризис, которого не было в прошлом году.

Сложности на рынке труда

"Ближайший прогноз экономической ситуации остается неопределенным", - также отмечается в ежемесячном отчете Министерства финансов. Федеральное правительство представит обновленные прогнозы экономической ситуации на ближайшие годы 9 октября.

Оценка текущей ситуации ухудшилась больше, чем бизнес-перспективы. Плохая деловая обстановка в производственном секторе, скорее всего, связана со слабой ситуацией с заказами. Деловая обстановка в сфере услуг также ухудшилась после недавнего улучшения, и потребительская уверенность пострадала. Среди жестких индикаторов производственные показатели оказались удивительно слабыми. Ситуация во внешней торговле выглядела немного лучше.

"Экономическая стагнация все больше проявляется на рынке труда", - отмечает Министерство финансов. Рост занятости практически остановился. Хотя сезонно скорректированный уровень безработицы в августе практически не изменился, он значительно выше, чем в прошлом году. Снижение экономической активности также очевидно по росту частичной занятости.

Несмотря на сложные экономические условия, рост налоговых доходов в августе был примечателен, с ростом на 5,3% по сравнению с предыдущим годом, достигнув примерно 62 миллиардов евро. Однако эта положительная тенденция последовала за снижением почти на 8% в июле, что способствовало общей волатильности доходов от налогов в течение года.

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