- После ее докторской работы, книги Кэти Хаммельс оказались на грани заморозки.

Контроверзия вокруг якобы полученной Себастьяном Фишером докторской степени привела к тому, что проект книги Кати Хуммельс с Südwest-Verlag был приостановлен, как сообщил адвокат Хуммельс, Стефан Вентрени. Вентрени подтвердил, что Südwest-Verlag, Хуммельс и Фишер решили не продолжать работу над книгой после того, как газета Bild сообщила об отмене планов.

Фишер, брат-врач влиятельной Кати Хуммельс, планировал книгу под названием "Из тени - твой путь из депрессии" вместе с ней. Однако на обложке книги было указано его имя с докторской степенью, хотя на самом деле он ее не получил.

После сообщения Bild Südwest-Verlag удалил обложку, предназначенную для продвижения книги. Издатель признал, что до недавнего времени не имел оснований сомневаться в том, что Фишер не завершил свою диссертацию. "Тем не менее, текущее расследование СМИ и запрос издателя к господину Фишеру показали, что он в настоящее время не имеет докторской степени. Поэтому издатель удалил предварительную обложку из своей системы", - заявил издатель.

Катя Хуммельс также называла своего брата "доктором" в Instagram. Однако в заявлении для прессы она пояснила, что не имела намерения обмануть кого-либо, используя это звание. "Я называла своего брата 'доктором' в Instagram в 2018 году, потому что, как и многие люди, я считала, что все врачи носят это звание. Я не имела намерения обмануть кого-либо, а просто упомянула его профессию. Для меня 'доктор' и 'доктор наук' всегда были синонимами профессии", - заявила она.

Вентрени не стал вдаваться в подробности отмены планов по книге с Südwest-Verlag, просто сказав: "Пожалуйста, поймите, что мы не будем предоставлять дальнейших деталей".

Из-за контроверзии вокруг якобы полученной Себастьяном Фишером докторской степени выход книги Кати Хуммельс с издательством Top News Südwest-Verlag был отложен. Книга Фишера, первоначально названная "Из тени - твой путь из депрессии", должна была быть написана в соавторстве с Хуммельс, но контроверзия вокруг его якобы полученной докторской степени привела к ее приостановке.

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