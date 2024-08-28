После года за решеткой на Майорке немецкий гражданин был освобожден.

Примерно год назад испанские власти задержали группу молодых немцев на Майорке. Их подозревают в изнасиловании 18-летней девушки. Недавно этим мужчинам из Северного Рейна-Вестфалии было предоставлено временное освобождение из-под стражи. Расследование продолжается.

По данным надежного источника в Пальма-де-Мальорке, пятерым немцам, теперь обвиняемым в принуждении к сексуальным действиям или пассивном наблюдении, было предоставлено освобождение под залог после более чем года содержания под стражей на острове Майорка. Первоначальные причины и подробности их освобождения не были раскрыты.

Инцидент связан с 18-летней туристкой из Германии, которую один из подозреваемых ранее встретил на знаменитом пляже Ballermann. По словам правоохранительных органов, один из обвиняемых записал инцидент на свой смартфон в июле 2023 года.

Пятеро мужчин в возрасте от 21 до 23 лет, которые были initially задержаны по подозрению в групповом изнасиловании, родом из Märkischer Kreis, Sauerland в Северном Рейне-Вестфалии. Прокуратура Хagens в Германии обещает продолжить расследование против пяти подозреваемых.

Одному из обвиняемых было предоставлено освобождение вскоре после задержания. Он смог убедительно доказать свою невиновность в отношении обвинений в изнасиловании. Как сообщает "Мальорка Цайтунг", шестой подозреваемый был освобожден под залог в размере 10 000 евро в сентябре.

Освобождение всех подозреваемых не означает закрытия дела. Расследование будет продолжено на основе имеющихся фактов. Приговор в Испании может повлечь тюремное заключение сроком до 12 лет.

Освобождение одного из подозреваемых подняло вопросы о обвинении в изнасиловании против них. Несмотря на освобождение, расследование по делу продолжается.

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