После гибели лидера "Хезболлы" Насраллы и израильского планирования наземного вторжения в Ливан, какие возможные события могут произойти?

Смерть Насраллы, в результате серии интенсивных израильских воздушных ударов по его подземному укрытию в Бейруте в пятницу, знаменует собой существенное обострение конфликта между Израилем и ливанской военизированной группой, которая атаковала Израиль с начала его войны против ХАМАС в Газе.

Этот инцидент является частью серии критических ударов, нанесенных Израилем по "Хезболле", лидеры и командиры которой сокращаются, и группа уже страдала после взрывов их личных средств связи - пейджеров и раций, что стоило жизни многим и ранило тысячи людей в начале этого месяца.

Израиль объявил о начале "новой фазы" конфликта, с переносом "центра тяжести" на север, то есть на ливанскую границу. Одной из заявленных целей войны является возвращение десятков тысяч своих граждан, перемещенных в результате пограничных столкновений.

В результате эскалации сотни тысяч людей в Ливане были перемещены, в то время как более тысячи человек погибли с момента усиления нападений на прошлой неделе, согласно данным ливанских правительственных властей.

Израиль намекнул на возможное наземное вторжение в Ливан, что, если оно состоится, станет четвертым израильским вторжением в Ливан за последние пятьдесят лет.

"Хезболла" клялась продолжать борьбу против противника, в то время как Иран, союзник "Хезболлы" в сети региональных прокси, обещал свою поддержку.

Вот что мы знаем на данный момент и куда все это может привести.

Обострение конфликта

Израиль атаковал то, что он утверждает, являются опорными пунктами "Хезболлы" в Бейруте и других частях страны в пятницу и субботу, в том числе бомбардировку южного пригорода Бейрута, в результате чего погиб Насралла.

Некоторые из этих ударов произошли в густонаселенных районах, разрушив жилые здания. Израиль утверждает, что "Хезболла" хранит оружие в гражданских объектах, что группа отрицает, и обвиняет "Хезболлу" в использовании мирных жителей в качестве "живых щитов".

Гражданские лица в Ливане заявляют, что не могут следовать военным инструкциям Израиля покинуть районы, где активна "Хезболла", так как группа очень секретна, и предупреждения часто приходят за считанные секунды до разрушения здания.

Жители южного пригорода Бейрута бегут, чтобы избежать израильской бомбардировки, и многие люди спят на публичных местах из-за нехватки места в временных укрытиях.

Последние атаки последовали после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил предложение о прекращении огня, предложенное США и Францией, которое предлагало 21-дневное перемирие на израильско-ливанской границе.

Белый дом заявило, что не было вовлечено или не знало об израильской пятничной атаке на Бейрут, а президент США Джо Байден назвал смерть Насраллы "мерой справедливости для его многочисленных жертв", в том числе американцев, одновременно призывая к деэскалации конфликтов по всему Ближнему Востоку.

США считают возможным ограниченное наземное вторжение в Ливан, поскольку Израиль мобилизует свои силы к северной границе, согласно CNN, со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации. Однако официальные лица подчеркнули, что Израиль еще не принял решение о наземном вторжении.

В субботу спикер Израильской армии Питер Лернер заявил, что военные готовятся к возможности наземного вторжения, но это лишь одно из нескольких рассматриваемых альтернатив.

Что сделает "Хезболла" - или Иран?

После смерти Насраллы и взрывов средств связи группы выжившие лидеры "Хезболлы" скорее всего оценивают, как переорганизоваться, связаться и отреагировать.

Факторы, влияющие на ответ "Хезболлы", такие как масштаб израильских ударов по арсеналу группы, остаются неясными. Тем не менее, эксперты argue, что группа не будет полностью парализована этими неудачами.

Как заявила Ханин Гхадар, старший научный сотрудник Института Вашингтона и автор книги "Хезболлаленд": "Хезболла потерпела самый серьезный удар по своей военной инфраструктуре со дня своего основания".

Тем не менее, группа по-прежнему располагает квалифицированными командирами и сохраняет многие из своих самых мощных ресурсов - в том числе управляемые ракеты и ракеты большой дальности, которые могут нанести значительный ущерб военной и гражданской инфраструктуре Израиля, согласно Гхадар.

На данный момент не было значительного обстрела ракет "Хезболлы", который нанес бы существенный ущерб израильским целям. После смерти Насраллы группа еще не запустила крупную контратаку, которая могла бы подавить израильскую систему ПВО "Железный купол" и повлиять на ее энергосистему.

Но последние события увеличивают вероятность сдвига.

"Хезболла" скорее всего ответит, согласно Джонатану Паникоффу, бывшему старшему чиновнику разведки, специализирующемуся на регионе, который сказал CNN: "Вероятность того, что ответ будет достаточно значительным, чтобы существенно повысить шансы на полноценную войну, резко возрастет".

Еще одним важным вопросом является степень, в которой Иран вмешается.

Страна казалась не склонной к прямому конфликту с Израилем, даже когда их тайная война стала более открытой в последнее время - и наблюдатели считают, что прямое иранское возмездие могло бы втянуть США в конфликт еще больше.

Старший американский чиновник заявил, что США считают, что Иран вмешается в конфликт, если они почувствуют, что находятся на грани "потери" "Хезболлы". Совокупный эффект операций Израиля против "Хезболлы" уже вывел с поля боя сотни бойцов, согласно этому чиновнику и другому источнику разведки.

Посольство Ирана в Ливане опубликовало в пятницу сообщение в социальных сетях, назвав смерть Насраллы "серьезным обострением, меняющим правила игры", и предупредив, что виновник "будет наказан и наказан адекватно".

Посол Ирана в ООН потребовал в субботу "срочного заседания Совета Безопасности", чтобы "осудить действия Израиля в самых резких выражениях".

Однако пространство для дипломатии кажется ограниченным, особенно с учетом отсутствия заметного прогресса в соглашении о прекращении огня в войне в Газе после месяцев переговоров.

Референцируя непрекращающиеся столкновения между Израилем и ХАМАС, Израилем и Хезболлой, и Израилем и Ираном, бывший посредник США по ближневосточному мирному процессу в Госдепартаменте Аарон Дэвид Миллер сказал CNN: "Эти бесконечные конфликты не закончатся в ближайшее время... нет никаких вдохновляющих дипломатических концовок в поле зрения".

"Если мы оптимистично настроены, то речь идет о сдерживании, управлении и, возможно, если Хезболла, израильтяне и иранцы согласны, о переговорах, которые смогут обуздать хаос", - заявил он.

В этом отчете представлены материалы CNN: Аббаса аль-Лавата, Мостафы Салема, Ирен Нассер, Алекса Стамбауха и Даны Карни.

Ближний Восток внимательно следит за развитием событий между Израилем и Хезболлой, в то время как весь мир наблюдает за возможным обострением tensions между двумя сторонами.

Несмотря на значительные потери Хезболлы, в том числе гибель Насраллы и уничтожение их средств связи, эксперты считают, что группа, имея мощные ресурсы и опытных командиров, не будет полностью парализована этими неудачами.

(Ближний Восток, мир)

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