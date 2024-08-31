После эскалации Габриэль ищет повышенную роль для Кретинского в Thyssenkrupp.

Габриэль заявил, что недавно состоялась удивительная беседа о будущем стали в Европе с новым инвестором, в ходе которой он отметил, что этот человек вносит свежую струю в компанию, хотя пока не ясно, реализуются ли все его стратегии.

Тиссенкрупп продолжает разделение своего убыточного подразделения по производству стали. На данный момент они продали 20% компании EPCG, принадлежащей чешскому миллиардеру Кретинскому. Планируется продать еще 30%. Однако вокруг этого решения разгорелись жаркие споры, в частности, относительно того, какую поддержку должно получать это подразделение от головной компании. В течение месяцев представители рабочих предупреждали о возможных увольнениях в связи с planned реорганизацией.

На заседании совета директоров Thyssenkrupp Steel в четверг вечером tanto члены совета директоров, как и руководство дочерней компании Thyssenkrupp подали в отставку. Габриэль резко критиковал CEO основной компании Мигеля Лопеса. В течение последних недель он заявлял, что Лопес начал "безпрецедентную атаку" на руководство подразделения по производству стали.

Подчеркивая свои обвинения в интервью журналу "Капитал", он заявил, что Лопес "постоянно вмешивается в деятельность подразделения, игнорируя нас и не сообщая нам об этом". Он также отметил, что CEO "отвлекает руководителя подразделения от его задач".

Он также коснулся финансового спора. "Если они хотят вывести дочернюю компанию на биржу, она должна быть подготовлена к этому своим владельцем", - сказал Габриэль. С другой стороны, Лопес "хочет действовать по отношению к стальному АГ как банк, предоставляя ей кредиты - но не достаточно".

Кто-то на встрече спросил: "Почему CEO вмешивается в операционную деятельность подразделения по производству стали?"

В свете текущей финансовой ситуации Габриэль задал вопрос: "Каков план CEO по надлежащей подготовке стального дочернего предприятия к выходу на биржу?"

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