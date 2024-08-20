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Федеральные земли ГерманииНовостиПогода

После дождей температура повышается, а влажность снижается.

Жители Гессена могут ожидать дождя в среду вечером, но остальная часть недели будет суше и солнечнее, с заметно высокими температурами в пятницу.

 and  Ksenia Johnson
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Во вторник вечером жители Гессена могут решиться занести белье внутрь раньше. После этого солнце...
Во вторник вечером жители Гессена могут решиться занести белье внутрь раньше. После этого солнце вернется.

- После дождей температура повышается, а влажность снижается.

В прогнозе погоды для Гессена погода остается смешанной, но впереди нас ждут более теплые дни. Согласно данным немецкого метеорологического Dienst (DWD), утро будет солнечным и облачным, без осадков и температурой от 24 до 27 градусов Цельсия. Ночью ожидаются дожди и облачность.

Во вторник температура упадет, с максимальными значениями от 19 до 23 градусов Цельсия. С четверга осадки покинут прогноз, а солнечные дни будут радовать нас температурами от 24 до 27 градусов Цельсия. Пятница станет началом летней погоды, обещая ясное небо и отсутствие осадков, а температуры поднимутся до 26-29 градусов Цельсия.

Смешанная погода в Гессене может подтолкнуть некоторых к тому, чтобы взять зонт, учитывая возможность ночных дождей. Однако предстоящие дни обещают быть значительно теплее, что станет приятным изменением после более прохладных температур.

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