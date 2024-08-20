- После дождей температура повышается, а влажность снижается.

В прогнозе погоды для Гессена погода остается смешанной, но впереди нас ждут более теплые дни. Согласно данным немецкого метеорологического Dienst (DWD), утро будет солнечным и облачным, без осадков и температурой от 24 до 27 градусов Цельсия. Ночью ожидаются дожди и облачность.

Во вторник температура упадет, с максимальными значениями от 19 до 23 градусов Цельсия. С четверга осадки покинут прогноз, а солнечные дни будут радовать нас температурами от 24 до 27 градусов Цельсия. Пятница станет началом летней погоды, обещая ясное небо и отсутствие осадков, а температуры поднимутся до 26-29 градусов Цельсия.

Смешанная погода в Гессене может подтолкнуть некоторых к тому, чтобы взять зонт, учитывая возможность ночных дождей. Однако предстоящие дни обещают быть значительно теплее, что станет приятным изменением после более прохладных температур.

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