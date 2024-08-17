- После долгого отсутствия в течение 17 лет Кали Роча вновь приобретает известность.

Американский сериал "Анатомия страсти", выходящий с 2005 года, неоднократно доказывал, что уходящие из шоу персонажи не исчезают бесследно. Но в предстоящем сезоне эта концепция достигнет новых высот, так как американская актриса Кали Роча (52) вернется к роли Сидни Херон после 17-летнего отсутствия в популярном медицинском драматическом сериале ABC.

В редком случае возвращения персонажа в продолжающийся сериал Роча появится в трех эпизодах 21-го сезона. По данным "Deadline", это может указывать на воссоединение Сидни и доктора Миранды Бейли (Чандра Уилсон, 54). Кроме того, зрители узнают о жизни Сидни за последние два десятилетия после ее ухода из шоу.

Возвращение Сидни Херон в качестве повторяющегося персонажа

Сидни Херон была представлена в эпизоде 15 второго сезона как жизнерадостный четвертый ассистент, заменяющий Миранду Бейли во время декретного отпуска. Обе они руководили интернами.

Роча reappeared в следующем сезоне, появившись в пяти эпизодах. Она вернулась в двух дополнительных эпизодах четвертого сезона и последний раз появилась в сериале в эпизоде 8, который вышел в ноябре 2007 года.

Сидни сразу же завоевала симпатии интернов благодаря своему оптимистичному настрою и философии "лечить через любовь", которую она усвоила после нервного срыва, вызванного потерей пациента и короткого перерыва в медицине.

Впоследствии она безуспешно соревновалась с доктором Каллиопой "Калли" Ифигенией Торрес (Сара Рамирез, 48) и Бейли за должность главного врача и даже встречалась с доктором Дереком Кристофером Шепардом (Патрик Демпси, 58). Однако в конце концов она поняла, что их личности несовместимы.

Традиция возвращения в "Анатомии страсти"

Это традиционная практика в "Анатомии страсти", что знакомые лица появляются в Grey Sloan после многих лет отсутствия, давая зрителям обновление о их личной жизни и профессиональном пути.

Американская актриса Кейт Уолш (56) вернулась в шоу в 18-м сезоне, через десять лет после того, как ее персонаж доктор Аддисон Адрианна Форбс Монтгомери последний раз появился на экране.

В прошлом сезоне актриса Джессика Кэпшоу (48) снова сыграла доктора Аризону Роббинс после пяти с половиной лет отсутствия.

Актер Скотт Спидман (48) стал постоянным членом casts в 19-м сезоне, примерно через три с половиной года после того, как его персонаж доктор Ник Марш впервые появился в одном эпизоде. Он появился в повторяющихся ролях в течение последних двух сезонов и вернется для большего количества эпизодов в предстоящем сезоне.

После значительного перерыва персонаж Кали Рочи Сидни Херон возвращается в мир "Анатомии страсти", привнося интригующий поворот в 21-й сезон. Это возвращение прольет свет на события жизни Сидни за последние два десятилетия, будоража фанатов, которые с нетерпением ждали ее возвращения.

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