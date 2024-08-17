Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостиВозвращение в мир

После долгого отсутствия в течение 17 лет Кали Роча вновь приобретает известность.

Актриса Кали Роча возвращается в долгоживущий сериал 'Анатомия страсти' после 17-летнего отсутствия.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 2 минут

- После долгого отсутствия в течение 17 лет Кали Роча вновь приобретает известность.

Американский сериал "Анатомия страсти", выходящий с 2005 года, неоднократно доказывал, что уходящие из шоу персонажи не исчезают бесследно. Но в предстоящем сезоне эта концепция достигнет новых высот, так как американская актриса Кали Роча (52) вернется к роли Сидни Херон после 17-летнего отсутствия в популярном медицинском драматическом сериале ABC.

В редком случае возвращения персонажа в продолжающийся сериал Роча появится в трех эпизодах 21-го сезона. По данным "Deadline", это может указывать на воссоединение Сидни и доктора Миранды Бейли (Чандра Уилсон, 54). Кроме того, зрители узнают о жизни Сидни за последние два десятилетия после ее ухода из шоу.

Возвращение Сидни Херон в качестве повторяющегося персонажа

Сидни Херон была представлена в эпизоде 15 второго сезона как жизнерадостный четвертый ассистент, заменяющий Миранду Бейли во время декретного отпуска. Обе они руководили интернами.

Роча reappeared в следующем сезоне, появившись в пяти эпизодах. Она вернулась в двух дополнительных эпизодах четвертого сезона и последний раз появилась в сериале в эпизоде 8, который вышел в ноябре 2007 года.

Сидни сразу же завоевала симпатии интернов благодаря своему оптимистичному настрою и философии "лечить через любовь", которую она усвоила после нервного срыва, вызванного потерей пациента и короткого перерыва в медицине.

Впоследствии она безуспешно соревновалась с доктором Каллиопой "Калли" Ифигенией Торрес (Сара Рамирез, 48) и Бейли за должность главного врача и даже встречалась с доктором Дереком Кристофером Шепардом (Патрик Демпси, 58). Однако в конце концов она поняла, что их личности несовместимы.

Традиция возвращения в "Анатомии страсти"

Это традиционная практика в "Анатомии страсти", что знакомые лица появляются в Grey Sloan после многих лет отсутствия, давая зрителям обновление о их личной жизни и профессиональном пути.

Американская актриса Кейт Уолш (56) вернулась в шоу в 18-м сезоне, через десять лет после того, как ее персонаж доктор Аддисон Адрианна Форбс Монтгомери последний раз появился на экране.

В прошлом сезоне актриса Джессика Кэпшоу (48) снова сыграла доктора Аризону Роббинс после пяти с половиной лет отсутствия.

Актер Скотт Спидман (48) стал постоянным членом casts в 19-м сезоне, примерно через три с половиной года после того, как его персонаж доктор Ник Марш впервые появился в одном эпизоде. Он появился в повторяющихся ролях в течение последних двух сезонов и вернется для большего количества эпизодов в предстоящем сезоне.

После значительного перерыва персонаж Кали Рочи Сидни Херон возвращается в мир "Анатомии страсти", привнося интригующий поворот в 21-й сезон. Это возвращение прольет свет на события жизни Сидни за последние два десятилетия, будоража фанатов, которые с нетерпением ждали ее возвращения.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Локарнский кинофестиваль отмечает автономию женщин в процессе принятия решений.
Культура

Локарнский кинофестиваль отмечает автономию женщин в процессе принятия решений.

Главная награда на кинофестивале в Локарно — престижный «Золотой леопард» — также чествует reinado de las mujeres. Жюри подчеркивает это, вручая многочисленные награды, стремясь укрепить женские взгляды.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
В 2016 году Дэвид Ортега посетил отдых в джунглях (слева). Вперед на восемь лет, его внешность...
Культура

Переход Дэвида Ортеги от очаровательного к беспокойному существа джунглей

Многие знают Дэвида Ортегу как обаятельного сердцееда из мыльной оперы 'Кёльн 50667'. Во время пребывания на летнем острове он был признан запутанным, ложным гуру, который вечно ищет проблемы. Что произошло?

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Десять сотрудников правоохранительных органов получили ранения во время протестного митинга в поддержку палестинцев.
Панорама

Десять сотрудников правоохранительных органов получили ранения во время протестного митинга в поддержку палестинцев.

Не менее 1000 человек якобы приняли участие в палестинской акции протеста, в то время как около 400 сотрудников правопорядка присутствовали. Сборы не были совсем мирными.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Украинский дипломат выразил ожидание сильного утверждения по бюджету
Политика

Украинский дипломат выразил ожидание сильного утверждения по бюджету

Германия играет жизненно важную роль в украинской борьбе против России. Согласно статье в новостях, возникли опасения по поводу возможного сокращения финансовой помощи. Посол Украины предупреждает.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно