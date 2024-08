- После длительной серии спектаклей медицинские работники выбирают перерыв.

Немецкая панк-рок группа The Doctors решила взять перерыв - держа свои дальнейшие шаги в секрете. По словам барабанщика Бела Б (61), который spoke на подкасте ARD "This One Love", группа непрерывно выступала и выпускала альбомы в течение трех лет, что привело к необходимости короткого перерыва.

Трио энергичных панков недавно выступило три ночи подряд на Tempelhofer Feld, бывших аэродромных площадях. Каждый вечер они развлекали около 150 000 восторженных поклонников, очевидно, наслаждаясь каждым моментом.

Во время беседы с Марко Зеффертом из radioeins гитарист Фарин Урлауб (60) признался: "На данный момент у нас нет планов за пределами Темпельхофа. Я планирую долгую экологическую поездку в 2023 году, покрывая расстояния на велосипеде и пешком. Меня ждут фантастические путешествия."

Они будут выступать в одиночку отныне?

При расспросах о будущем группы музыканты были загадочны. Басист Родриго Гонсалес (56) заметил: "Я не раскрою этого!" Ранее Фарин сказал: "Посмотрим, как сложатся берлинские концерты. Если мы все еще ладим после этого, группа, возможно, продолжит. Будем ли мы делать больше, я не знаю. Но мы все еще будем вокруг." Все три члена группы также имеют побочные проекты.

Прошлые перерывы

В начале 2019 года "самообъявленная лучшая группа в мире" вызвала слухи о воссоединении сложным письмом-загадкой, размещенным на своем сайте, что ознаменовало шестилетний перерыв в гастролях по Германии.

История The Doctors началась в 1982 году, когда они были основаны в Западном Берлине во время "Новой немецкой волны". После распада в 1988 году они реформировались в 1993 году с новым составом, с басистом Гонсалесом, остающимся постоянным членом. Их концерты часто быстро раскупаются.

Несмотря на интенсивные гастроли и выпуск альбомов в течение трех лет, что привело к необходимости перерыва, The Doctors остаются загадочными в отношении своих дальнейших шагов, отказываясь раскрывать подробности басист Родриго Гонсалес. В прошлом The Doctors также брали шестилетний перерыв в гастролях по Германии, вызывая слухи о воссоединении.

Читайте также: