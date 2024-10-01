После десятилетнего срока Столтенберг уходит с поста генерального секретаря НАТО на сторону Рутте.

Сегодня, в вторник, бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте вступает в должность Генерального секретаря НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга. Рютте получил эту должность благодаря голосам, отданным 32 странами-участницами Атлантического оборонительного союза в разгар лета. Его срок полномочий составит не менее четырех лет.

Столтенберг, 65-летний норвежец, занимал эту должность в течение десяти лет и уйдет на покой, передав пост Кристофу Хюсгену, который будет возглавлять Мюнхенскую конференцию по безопасности (МКБ). Помимо Рютте, только нидерландец Йозеф Лунс занимал эту должность дольше, с 1971 по 1984 год.

В последнее время Столтенберг руководил усилением оборонительных возможностей альянса, что было спровоцировано конфликтом России с Украиной. Он также курировал поддержку Украины и прием Швеции и Финляндии в альянс. Число членов альянса выросло с 28 до 32 за время его пребывания на посту.

Основная задача Генерального секретаря НАТО заключается в управлении процессами дипломатических консультаций среди союзников, поиске компромиссов, даже по спорным вопросам. В качестве советника его роль особенно важна в периоды кризисов или конфликтов. Кроме того, Генеральный секретарь представляет альянс на международной арене и является главным административным руководителем в штаб-квартире НАТО.

57-летний Марк Рютте официально вступил в должность Генерального секретаря НАТО, сменив Йенса Столтенберга. В качестве нового Генерального секретаря Рютте будет ответственен за управление процессами дипломатических консультаций среди союзников и представительство НАТО на международной арене.

Читайте также: