После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий.

Обсуждение в Швейцарии вокруг гражданской войны в Судане не привело к значительному прогрессу. Десятидневная встреча завершилась в пятницу, не достигнув соглашения о перемирии. Однако противоборствующие стороны, как сообщают посредники, согласились предоставить "непрепятственный и безопасный" проход для гуманитарной помощи по двум основным путям. Это соглашение было отмечено в совместном заявлении, выпущенном США, Швейцарией, Саудовской Аравией, ОАЭ, ООН и Африканским союзом.

С апреля 2023 года военная хунта, возглавляемая Абдель Фаттахом аль-Бурханом, и милиция его бывшего заместителя, Мохаммеда Хамдана Дагло из РСФ, ведут борьбу за власть в Судане. РСФ была единственной стороной, присутствовавшей на швейцарских переговорах; военные оставались на связи с посредниками по телефону.

По оценкам ООН, конфликт в Судане привел к гибели тысяч людей. Более 10,7 миллиона человек были внутренне перемещены, и более 2,3 миллиона человек нашли убежище в соседних странах, согласно данным Международной организации по миграции (МОМ).

Из-за продолжающегося конфликта Судан балансирует на грани голода, а гуманитарная помощь в основном недоступна, как сообщают благотворительные организации.

Несмотря на отсутствие прогресса в урегулировании гражданской войны в Судане, противоборствующие стороны согласились предоставить "непрепятственный и безопасный" доступ гуманитарной помощи. К сожалению, эта помощь может не достичь нуждающихся из-за продолжающегося конфликта, делая Судан уязвимым для голода.

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