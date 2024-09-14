После бокса Стефан Рааб объявил: "Я снова начинаю выступать на сцене"

Стефан Рааб принял участие в ожидаемом поединке, который стал третьим в истории его противостояний с легендой бокса Региной Хальмич в ринге. Несмотря на стойкую борьбу в течение шести раундов, 57-летний опытный боксер в итоге не смог завоевать симпатию судей. Они единогласно признали, что уважаемый Рааб проиграл по очкам, что стало сюрпризом для зрителей.

После боя 57-летний Рааб признался прессе, что получил удары от Хальмич, признавшись в своей усталости после интенсивного матча. Он также добавил, что Хальмич била ниже пояса, причиняя ему дискомфорт во время соревнования.

Вечер был смесью спорта и развлечений, так как бывший стажер Рааба Элтон выступил в роли ведущего мероприятия вместе с другими знакомыми лицами из вселенной "TV Total". Несмотря на то, что Рааб казался уставшим временами, он продемонстрировал упорство, чтобы дожить до финального гонга.

"Здесь против Стефана Рааба миллион не выиграть"

После того, как толпа успокоилась, Рааб объявил захватывающую новость: он вернется на сцену с новым шоу, которое начнется на следующей неделе. Он даже предложил новую стажировку своему бывшему подопечному Элтону. Хальмич затем вернулась к микрофону, намекнув на возможность четвертого поединка, но в конечном итоге подтвердив, что этот, скорее всего, будет их последним боем.

На последующей пресс-конференции Рааб представил подробности своего предстоящего шоу, названного "Здесь против Стефана Рааба миллион не выиграть". Первую серию можно будет посмотреть на RTL+ в течение недели.

Зрелищное представление перед 13 000 зрителей

Перед драматическое появление Рааба было slightly задержано, и толпа с нетерпением ждала его выхода. Развлекатель потребовал, чтобы его приветствовали, и finally появился в отличной форме и с белыми волосами. Зрители досчитали до двух, прежде чем свет осветил Гельге Шнайдера, исполняющего свой хит "Katzeklo".

Затем последовал второй обратный отсчет, прежде чем лестница, ведущая на сцену, спустилась с потолка, и фитнес-инфлюенсер Памела Райф спустилась как ангел, поющая "Стефан Рааб вернулся". В качестве грандиозного шоу Рааб медленно спустился по лестнице, окруженный мощной музыкой и захватывающими визуальными эффектами.

С мышцами, белой щетиной и в белых боксерских шортах с надписью "The Killerplautze" Рааб вышел на сцену. Он исполнил мощную песню "Pa aufs Maul" вместе с Сидо, Ски Аггу и хором бэк-вокалистов. Толпа сошла с ума, когда Рааб продемонстрировал свою впечатляющую физическую форму и атлетизм.

Встреча между Раабом и Хальмич стала третьей в истории их противостояний в ринге, предыдущие матчи состоялись в 2001 и 2007 годах. Оба раза победу одержала Хальмич, сделав этот матч последней возможностью для развлекателя одержать победу над чемпионом мира по боксу. Мероприятие было организовано давним партнером Рааба Элтоном, а Фрэнк "Буши" Бушманн выступил в роли комментатора, а Лаура Вонторра сообщала новости из ринга в прямом эфире.

После утомительного матча против Регины Хальмич Стефан Рааб упомянул, что она наносила удары ниже пояса во время их боксерского поединка. Объявление о новом шоу Рааба, названном "Здесь против Стефана Рааба миллион не выиграть", было сделано, когда первая серия была готова выйти в эфир на RTL+ в течение недели.

Отсылаясь к тексту, первую фразу можно перефразировать так: "Первое упомянутое в этом контексте лицо - Стефан Рааб".

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