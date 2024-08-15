- После 20 лет, последняя ваттовая олимпиада в Эльбе

Атлеты-любители приключений собираются в субботу на набережной Эльбы в Brunsbüttel, чтобы отметить последнюю Wattolümpiade. После 20 лет организаторы объявили осенью, что пришло время завершить это мероприятие. "Мы с гордостью оглядываемся на 20 замечательных и успешных лет", - сказал Михаэль Бехрендт, президент ассоциации Wattolümpiade в то время. "Но мы не молодеем, и мы решили, что 20-й юбилей - подходящее время, чтобы положить этому конец".

С 2004 года атлеты соревновались в традиционных прибрежных видах спорта, таких как футбол в грязи, гандбол в грязи, игра в мяч из шерсти и гонки на санях в грязи. Самый важный побочный эффект - сбор средств для больных раком вдоль побережья Шлезвиг-Гольштейна. Под девизом "Грязный спорт во имя доброго дела" было собрано более 600 000 евро, которые были использованы для финансирования центров консультирования по вопросам рака, хосписной помощи и других проектов. Спортивные мероприятия в грязи сопровождаются грязной церковной службой, музыкой, фокусами и йогой.

В свободное время участники часто занимаются социальными мероприятиями, кроме спортивных соревнований, такими как посещение грязной церковной службы или прослушивание музыкальных выступлений. С объявлением о прекращении Wattolümpiade атлеты должны найти новые способы проведения своего свободного времени по субботам на набережной Эльбы в Brunsbüttel.

Читайте также: