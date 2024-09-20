Поскольку Верховный суд рассматривает еще один вызов Obamacare, предстоящие выборы могут определить, будет ли следующая администрация поддерживать его.

Консервативные суды низшей инстанции частично встали на сторону истцов, назвав некоторые директивы незаконными и потенциально угрожающими бесплатному покрытию определенных услуг, таких как многочисленные скрининги рака и известное лекарство от сердца.

Представление администрации Байдена в Верховный суд в четверг с просьбой отменить это решение ставит вопрос об атаке консерваторов на закон перед выборами. Хотя это не прямой удар по Закону о доступной медицинской помощи, сторонники законодательства argue, что эти обязательства упрощают доступ к профилактической помощи миллионам американцев, особенно из маргинализированных сообществ, и улучшают их результаты в области здравоохранения.

"Рассмотрение этого суда обосновано из-за того, что апелляционный суд объявил акт Конгресса незаконным, и его рассуждения могут повлечь серьезные практические последствия", - написала генеральный прокурор США Элизабет Прелога в последней петиции судьям. "Миллионы американцев полагаются на страховое покрытие для профилактических услуг без финансовой ответственности".

Верховный суд, скорее всего, не примет решение об принятии дела до выборов. Тем не менее, последняя апелляция поднимает вопрос о том, будет ли потенциальная вторая администрация Трампа открыто защищать положения о профилактической помощи, если он выиграет выборы. Во время своего пребывания Министерство юстиции Трампа отказывалось защищать Закон о доступной медицинской помощи в правовом споре, инициированном штатами-республиканцами, - дело, которое в итоге закончилось тем, что Верховный суд отверг аргументы tanto администрации Трампа, как и коалиции штатов-республиканцев, что весь закон должен быть отменен.

CNN обратилась за комментарием к кампании Трампа по поводу текущего судебного процесса. Кампания Харрис отказалась от комментариев.

В этом случае истцы - компании и individuals из Техаса - утверждали, что обязательства, требующие от страховщиков предоставлять бесплатную помощь для определенных профилактических услуг, нарушают статью о назначениях. Пятый апелляционный суд США, консервативный суд апелляционной инстанции, согласился с частью их доводов, решив, что некоторые постзаконодательные директивы от US Preventive Services Task Force были незаконными.

Отмена требований Закона об уходе об уходе за бесплатной профилактической помощью может сделать менее вероятным, что американцы будут проходить важные - и даже спасающие жизнь - скрининги и услуги, направленные на раннее выявление заболеваний. К ним относятся скрининги рака легких для определенных курильщиков и бывших курильщиков; скрининги рака толстой кишки для взрослых в возрасте от 45 до 49 лет; использование статинов для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а также PrEP и консультации по вопросам депрессии для беременных и послеродовых женщин, находящихся в группе повышенного риска.

Если это решение будет поддержано, оно будет применяться ко всем делам, рассмотренным в судах Техаса, Луизианы и Миссисипи. Апелляционный суд отменил части решения судьи первой инстанции, которое заблокировало бы директивы по всей стране, ограничив решение только по делу истцов.

Тем не менее, Министерство юстиции заявило в своем представлении в четверг, что решение апелляционного суда может побудить другие суды в округе вынести более широкие решения, которые "всеобъемлюще" заблокируют федеральное правительство от исполнения директив.

"Рассмотрение этого суда также обосновано из-за значительных юридических и практических последствий решения апелляционного суда", - написала Прелога, утверждая, что решение Пятого округа "угрожает ключевой частью АКБ, предлагающей медицинские льготы миллионам американцев".

Впервые со дня своего принятия Объединенное государство не является основным предметом нынешней президентской кампании, хотя Трамп продолжает заявлять о своем намерении заменить Объединенное государство на лучший план, а вице-президент Камала Харрис неоднократно обвиняла его в желании отменить закон.

Истцов представляет American First Legal, консервативная правовая организация, возглавляемая бывшими высокопоставленными чиновниками администрации Трампа, в том числе помощником Трампа в Белом доме Стивеном Миллером.

Истцов также представляет Джонатан Митчелл, бывший генеральный прокурор Техаса, который принимал участие в создании уникального частного исполнительного запрета на аборты в Техасе и также представлял Трампа в деле о доступе к избирательным бюллетеням в Колорадо.

Предыдущие судебные разбирательства Верховного суда по закону

Текущее дело Braidwood Management v. Becerra является лишь последней атакой на Закон об доступной медицинской помощи, которую судей просят рассмотреть.

В последнем значительном деле консервативный Верховный суд единогласно отверг аргументы Трампа и штатов-республиканцев, что весь закон должен быть отменен, потому что Конгресс отменил индивидуальный мандат, требующий от американцев иметь медицинскую страховку или платить штраф.

Ранее судебный процесс, направленный против страховых бирж, созданных в соответствии с законом, был отклонен Верховным судом, как и первоначальный правовой спор об индивидуальном мандате. Однако раздельное решение из первого крупного дела Объединенного государства ослабило закон об расширении Medicaid на более широкий круг взрослых.

В то время как правовая война за закон длилась более десяти лет, республиканцы в целом отказались от своих обещаний законодательно ликвидировать Объединенное государство, после неудачной попытки отмены в 2017 году, которая разделила партию и помогла демократам победить на промежуточных выборах 2018 года.

В текущем деле Braidwood панель Пятого округа в июне решила, что некоторые директивы по бесплатному профилактическому уходу были неконституционными, потому что члены рабочей группы, которые их рекомендовали, были "принципальными офицерами", которых должен был назначить президент и утвердить Сенат. Решение оставило в силе рекомендации рабочей группы, которые существовали в момент принятия Закона об доступной медицинской помощи.

Запрос на рассмотрение Верховным судом последовал после того, как высший суд вынес другие недавние решения о власти исполнительной власти.

"В свете консервативного решения Пятого округа об обязательных директивах по бесплатному профилактическому уходу есть опасения по поводу того, как потенциальная будущая администрация Трампа может подойти к этому вопросу, если они выиграют выборы".

"Кроме того, решение Верховного суда об принятии дела Braidwood Management v. Becerra может иметь значительные Implications для доступности и доступности профилактических услуг, особенно для маргинализированных сообществ".

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