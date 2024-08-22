Посетители, поднимающиеся на Великую Китайскую стену, теперь могут получить еду, доставленную беспилотниками.

Меитуан, известная китайская служба доставки еды, недавно объявила о своем новом дроне-сервисе. Этот инновационный сервис будет доставлять еду, напитки, медицинские принадлежности и другие товары клиентам в отдаленном районе Великой стены, расположенном за пределами Пекина. Это первый дрон-сервис в столице, еще больше расширяющий растущий бизнес по доставке дронов в Китае. В качестве ведущего производителя и экспортера гражданских потребительских дронов индустрия дронов предоставила удобство как городским жителям, так и тем, кто живет в отдаленных сельских районах.

Маршрут дрона для Великой стены простирается от крыши ближайшего отеля до сторожевой башни на южном продолжении Бадалин, самого популярного участка древних укреплений. Прошлогоднее продолжение, которое сохраняет изношенное состояние стены, обычно обжигающе жаркое летом и лишено коммерческих удобств. В данных обстоятельствах дроны могут быть полезным решением, по словам Янь Янь, директора по связям с общественностью бизнеса дронов Меитуан.

Используя дроны, Меитуан заявляет, что поездки, которые заняли бы 50 минут пешком, можно завершить за пять минут. Дроны могут доставлять средства от жары и запасные принадлежности посетителям, быстро их доставляя, как объяснил Янь Янь государственному вещателю CCTV. Дроны могут летать при умеренном ветре и дожде, перевозя до 2,3 килограмма (около 5 фунтов) за поездку, как сообщает Меитуан.

Стоимость доставки дроном такая же, как и обычная доставка Меитуан, всего 4 юаня (56 центов), как сообщает государственная газета Beijing Youth Daily. Сервис будет работать с 10:00 до 16:00, а после этого дроны будут использоваться для перевозки мусора на станции переработки, как сообщает газета.

Несмотря на возможности дрона, он все еще требует помощи человека. Когда заказ получен, работник Меитуан забирает его из ближайшего магазина и привозит на крышу отеля, где он взвешивается и упаковывается. После этого оператор дрона прикрепляет пакет и отправляет его в полет на автопилоте к сторожевой башне, где другой работник его принимает. finally, заказ может быть подобран клиентом на сторожевой башне.

Сервисы доставки дронов в последние годы быстро росли в Китае. В 2016 году компания JD провела первое испытание доставки дронов в сельские районы, доставляя до 15 килограммов на расстояние 20 километров, значительно сокращая время доставки. Сейчас дроны также широко используются для быстрой доставки еды на вынос в китайских мегаполисах. Когда Меитуан запустил свой первый дрон-сервис в Шэньчжэне в 2021 году, он быстро расширился до более чем 30 дрон-маршрутов в нескольких городах, обработав более 300 000 заказов, в том числе в Шанхае.

Чтобы передвигаться по густонаселенным городским районам, дроны следуют по предопределенным маршрутам от стартовых площадок (обычно крыши) до пунктов выдачи. Вместо того чтобы зависать над окнами квартир или офисов, они доставляют заказы в киоски, расположенные возле жилых и офисных зданий, позволяя клиентам легко получить свои заказы. С прошлого года Меитуан установил киоски для выдачи заказов дронов в общественных парках в Шанхае и Шэньчжэне.

Рост популярности сервисов доставки дронов обусловлен стремлением правительства развивать "низкоуровневую экономику", которая охватывает различные бизнесы, связанные с пилотируемыми и беспилотными гражданскими воздушными судами, работающими на низких высотах. "Низкоуровневая экономика" была впервые идентифицирована как потенциальный двигатель экономического роста Китая в отчете правительства о работе в марте.

Сервис доставки дронов Меитуан, используя технологии в технологической индустрии, является значительным вкладом в растущий бизнес дронов в Китае. Технологически ориентированный сервис дронов может перевозить средства от жары и запасные принадлежности, предоставляя удобства посетителям в отдаленном районе Великой стены.

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