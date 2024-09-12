Посетители Международной космической станции прибыли из России и США

Есть прохладная политическая обстановка между Россией и США на Земле, но в космосе они все еще работают вместе. Поэтому астронавт из НАСА воспользовался поездкой на МКС на борту космического корабля "Союз".

Американский астронавт и два российских космонавта быстро помчались к Международной космической станции (МКС) всего за три часа и девять минут, путешествуя на космическом корабле "Союз". Этот корабль, идентифицированный как "Союз МС-26", был пилотирован Доном Петтитом, Алексеем Овчининым и Иваном Вагнером. После запуска с космодрома Байконур в Казахстане, как сообщило Роскосмос, они вошли в орбиту без проблем. Стыковка была подтверждена в 21:32 по центральноевропейскому летнему времени.

"Союз МС-26" перевозил 130 килограммов груза, в том числе экспериментальное оборудование и личные вещи для космонавтов. Капсула, как ожидается, останется в космосе примерно 202 дня.

Несмотря на продолжающиеся tensions между Россией и США, вызванные вмешательством России в Украину, они все еще сотрудничают в космосе. Астронавты часто используют российские космические аппараты для достижения МКС.

Желание Роскосмоса сотрудничать

Юрий Борисов, глава Роскосмоса, выразил желание продлить текущее соглашение о сотрудничестве в космосе с США до 2025 года, подчеркнув его важность для надежной работы МКС. Он также предложил помощь NASA, так как первоначальные планы возвращения астронавтов на "Старлайнере" столкнулись с проблемами. В свою очередь, США в прошлом протянули руку помощи России.

Два астронавта, Сунита Уильямс и Барри Уилмор, все еще находятся на МКС после проблем с их запланированным полетом на станцию на "Старлайнере". Хотя космический аппарат благополучно вернулся на Землю в субботу, NASA сочло слишком рискованным второй полет с проблемным космическим аппаратом. В результате двух астронавтам придется провести в космосе восемь месяцев - вместо первоначальных восьми дней. Россия может организовать обратную поездку на космическом корабле "Союз".

Помимо этих пяти космонавтов и астронавтов, семь других космонавтов и астронавтов в настоящее время находятся на МКС. Экипаж теперь насчитывает пять россиян и семь американцев, превышая типичный размер.

Международная космическая станция (МКС), где сейчас находятся Сунита Уильямс и Барри Уилмор, все еще в основном доступна для астронавтов через российские космические аппараты, подобные тому, который использовался "Союзом МС-26". Роскосмос, космическое агентство России, заинтересовано в продолжении сотрудничества с НАСА по операциям на МКС до 2025 года, как заявил его глава Юрий Борисов.

Читайте также: