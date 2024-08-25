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Федеральные земли ГерманииНовостиНесчастный случай при купании

Посетитель встретил несчастный случай во время купания в Балтийском море

Житель Берлина, завершивший отдых на побережье Балтийского моря, трагически кончает жизнь самоубийством. Его находят без сознания и в воде земляки заядлые пловцы.

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута
Вопросом является тот, кто посещает Берлин для принятия ванн.
Вопросом является тот, кто посещает Берлин для принятия ванн.

- Посетитель встретил несчастный случай во время купания в Балтийском море

Наблюдатели на побережье Балтийского моря в Дирхагене, в районе Ворпоммерн-Рюген, извлекли из воды без сознания мужчину. Медицинский работник среди зрителей пытался реанимировать 78-летнего туриста из Берлина, но в итоге медицинский техник скорой помощи констатировал его смерть. Никаких признаков криминальной деятельности не обнаружено.

Жизнь мужчины трагически оборвалась в результате несчастного случая во время купания, так как позже он был опознан как без сознания человек, вытащенный из Балтийского моря. Несмотря на усилия медицинского работника и медицинского техника скорой помощи, его не удалось реанимировать.

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