- Портнер предлагает провести тесты на банде Нада до их встречи с Касом.

В результате подачи апелляции в Высший региональный суд Кёльна Николас Портнер добивается ясности в вопросе, имеет ли право Национальное антидопинговое агентство Германии (Нада) оспорить оправдательный вердикт, вынесенный Спортивным арбитражным судом (CAS). Несмотря на положительный результат теста на запрещенные вещества в конце июня, Портнер, вратарь топ-клуба немецкой лиги SC Magdeburg, был оправдан всеми обвинениями в результате единогласного решения Handball Bundesliga (HBL).

Филипп Притце, пресс-секретарь Высшего регионального суда (OLG), подтвердил подачу этой апелляции немецкому новостному агентству DPA, а handball-world первым сообщил об этом случае.

Данное правовое действие может быть осуществлено tanto в письменной, как и в устной форме и не влияет на деятельность Спортивного арбитражного суда (CAS). Портнер подал апелляцию с помощью своего юридического представителя. Кёльнский высший региональный суд рассматривает такие дела, поскольку штаб-квартира Нады находится в Бонне. Клуб Портнера отказался комментировать ситуацию, вместо этого ссылаясь на его юридическое представительство.

Нада выразила недовольство решением HBL об оправдании. "Нада видит критическую необходимость в пересмотре и уточнении в данном случае, имеющем международное значение, и таким образом приглашает CAS вмешаться", - заявили они после завершения процесса.

Допинг-тест апреля

Портнер был найден положительным на метамфетамин в конце апреля. Несмотря на тщательное расследование, HBL сохранила свое решение оправдать Портнера, ссылаясь на такие причины, как мизерное количество запрещенного вещества, обнаруженного в его организме, что делало невозможным установление намеренного или небрежного потребления. Портнер неоднократно отрицал намерение потреблять вещество, в то время как HBL приписала положительный результат несознательному загрязнению.

Портнер вернулся к соревновательной игре в конце августа, приняв участие в Суперкубке против Füchse Berlin (30:32).

Апелляция, поданная в Высший региональный суд Кёльна, была рассмотрена Кёльнским высшим региональным судом, поскольку штаб-квартира Нады находится в Бонне. Нада считала, что имеется критическая необходимость в пересмотре и уточнении в Спортивном арбитражном суде (CAS), так как они были недовольны оправдательным вердиктом, вынесенным Первой инстанцией в деле Портнера.

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