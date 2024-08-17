- Porsche планирует приобрести дочернюю компанию Varta.

Люксовый автопроизводитель Porsche готов вложить средства в пошатнувшуюся батарейную компанию Varta. Немецкий автопроизводитель планирует приобрести значительную долю в подразделении V4Drive Battery, занимающемся электрическими батареями для автомобилей, согласно данным из Porsche AG. Инвестиция, оцененная в 30 миллионов евро, также включает согласие Porsche на участие в финансовом оздоровлении Varta AG.

Инвестиции Porsche в V4Drive Battery главным образом будут осуществляться через увеличение капитала, в основном за счет передачи активов в натуральной форме. V4Drive Battery является подразделением, где Varta занимается бизнесом, связанным с большими литий-ионными цилиндрическими батареями, играющими важную роль в гибридном приводе Porsche 911 Carrera GTS.

Процесс финансового оздоровления, в котором участвует Porsche, должен произойти в рамках запланированных процедур банкротства. Однако приобретение V4Drive Battery подлежит получению разрешений антимонопольных органов в различных странах.

Ранее в августе Майкл Тоннер, основной акционер Varta, выразил надежду урегулировать будущее Varta к концу года. По словам Тоннера, жизнеспособное решение может быть найдено уже к концу августа или началу сентября. Это решение затем пройдет процедуру, регламентированную законом об устойчивости и реструктуризации предприятий (StaRUG). Varta подала заявление о предварительном банкротстве в июле.

Для обеспечения непрерывного производства до 2027 года Varta ранее объявила о необходимости привлечь около 100 миллионов евро дополнительного капитала и снизить долговую нагрузку. В настоящее время компания задолжала значительным финансовым институтам, таким как банки и хедж-фонды, около 450 миллионов евро.

С инвестициями Porsche видит более светлое будущее для электромобилей, так как их сотрудничество с подразделением V4Drive Battery Varta может привести к разработкам в области больших литий-ионных батарей, жизненно важных для гибридных приводов Porsche. В то время как Porsche работает над обеспечением своей доли в подразделении по производству батарей для электромобилей Varta, компания оптимистично смотрит в будущее, считая, что этот стратегический шаг принесет пользу обеим брендам, способствуя устойчивому развитию в автомобильной промышленности.

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