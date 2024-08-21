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Федеральные земли ГерманииНовостиВиктор Бонифаций

Породы бонифаций и леверкузенский терьер участвуют в соревнованиях по кубкам

Мартин Террье и Виктор Бонифас вынуждены делать перерыв в кубке из-за плохого поведения во время Суперкубка.

 and  Mark Rodriguez
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Терье получил прямое красное Xamarin_entry и был дисквалифицирован на два матча.
Терье получил прямое красное Xamarin_entry и был дисквалифицирован на два матча.

- Породы бонифаций и леверкузенский терьер участвуют в соревнованиях по кубкам

Байер 04 Леверкузен столкнется с отсутствием tanto Виктора Бонифаса, как и Мартина Террьера в предстоящих матчах Кубка Германии (DFB-Pokal). Согласно решению Спортивного суда Германии (DFB) в Франкфурте-на-Майне, Бонифас пропустит одну игру, в то время как Террьер выбывает на две.

Спортивный суд вынес эти наказания на основе фола Террьера и последующей красной карточки в матче Суперкубка против ВФБ Штутгарт. С другой стороны, Бонифас был наказан за неприемлемое поведение во время той же игры.

Бонифас был признан виновным в неуважении к судье Штилеру. После финального свистка нападающий показал средний палец судье Тобиасу Штилеру, проходя мимо. В результате Бонифас был оштрафован на 25 000 евро.

Спортивный суд Германии рассматривает Суперкубок как отдельную игру с важными кубковыми характеристиками. Соответственно, он приравнивается к матчу Кубка Германии в отношении наказаний, как указано в объявлении. Соответственно, дисквалификации были наложены для этого конкретного турнира.

Несмотря на свой проступок во время матча Суперкубка, Виктор Бонифас все равно пропустит один матч Кубка Германии из-за дисциплинарных мер. Временно исключив Tanto Terrier и Бонифаса, Байер 04 Леверкузен придется скорректировать свой состав на предстоящие матчи Кубка Германии.

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