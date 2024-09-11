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Пора вычеркнуть "Боинг" из индекса Доу-Джонса.

 and  Melissa Williams
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Boeing 737 Max-10 показывает авиационное представление на авиасалоне в Париже в июне 2023 года.
Boeing 737 Max-10 показывает авиационное представление на авиасалоне в Париже в июне 2023 года.

Пора вычеркнуть "Боинг" из индекса Доу-Джонса.

Разумно ли размышлять о том, остается ли авиапроизводитель подходящим для индекса голубых фишек? Ответ на этот вопрос однозначен: нет.

Как выразился Рон Эпштейн, авиационный аналитик из Bank of America, "Если вы ищете компании с сильным балансом, которые являются эталоном, они больше не соответствуют этим критериям". По мнению Эпштейна, Boeing не заслуживает места в индексе.

Термин "промышленный", входящий в полное название Доу, несколько устарел, являясь пережитком времен создания индекса в конце 19-го века во время промышленной революции. Соединенные Штаты давно перешли от преимущественно индустриальной экономики, и компании, подобные Disney, заменили знаковую US Steel в 1991 году, символизируя переход к информации и услугам.

Со временем Доу лишился представителей ключевых отраслей производства, таких как автомобилестроение, сталь и черные металлы, и их заменили финансовые институты, технологические компании и фармацевтические. Если бы авиапроизводитель был единственным представителем в Доу, это не было бы таким уж неожиданным.

Множество вызовов

Boeing сталкивается с многочисленными препятствиями, которые делают его дальнейшее присутствие в индексе загадочным.

Компания не сообщала о годовой прибыли с 2018 года и лишь немногие прибыльные кварталы с тех пор, накопив чистые операционные убытки в размере 33,3 миллиарда долларов, и, скорее всего, впереди еще больше убытков.

В январе 2023 года произошел инцидент с отрывом дверного люка у самолета Alaska Airlines, что спровоцировало многочисленные расследования федеральных органов, а более десятка сотрудников предупреждали о культуре компании, которая приоритетно относилась к прибыльности, а не к качеству и безопасности своих самолетов. В результате производство самого продаваемого 737 Max было ограничено всего 32 поставками в месяц - уровни, которые вряд ли вернутся к прибыльности компании.

Помимо этого, есть два значительных признака того, что Boeing больше не заслуживает места в Доу. Его кредитный рейтинг упал до самого низкого уровня в категории "инвестиционного уровня" долга, и есть признаки того, что он скоро перейдет в статус "мусорных" облигаций, что свидетельствует о повышенном риске дефолта. Ни один другой компонент Доу не имеет столь рискованного кредитного прогноза. Кроме того, Boeing согласился признать вину в обмане Федерального управления гражданской авиации при получении первоначального одобрения на перевозку пассажиров на 737 Max, обман, который привел к конструктивному дефекту, связанному с двумя смертельными авариями. В ближайшее время компания будет находиться под надзором назначенного судом монитора.

Эти проблемы привели к снижению акций Boeing на 60% с момента второй фатальной аварии Max в 2019 году и на 35% с момента инцидента с Alaska Airlines. Если бы акции Boeing не упали с того момента, Доу был бы более чем на 1600 пунктов, или примерно на 4%, выше своего текущего уровня закрытия во вторник на 40 737.

"Если это не обуза, то это, по крайней мере, якорь", - сказал Сэм Стоволл, главный инвестиционный стратег CFRA Research.

Стремление оставаться актуальным

Boeing не был ранним компонентом Доу - индекс был создан за семь лет до первого полета самолета в Китти-Хок, и за 20 лет до того, как Boeing был основан. Boeing находится в индексе уже 37 лет, присоединившись в 1987 году.

Долгосрочное пребывание в индексе не гарантирует компании места там; General Electric, один из оригинальных компонентов и постоянный член Доу с 1908 года, был удален в 2018 году после нескольких лет трудностей.

"Доу пытается оставаться как можно более актуальным", - объяснил Стоволл.

Стоволл отметил, что есть другие прибыльные аэрокосмические компании с более крупной рыночной капитализацией, такие как Lockheed и GE Aerospace, преемник GE Aerospace, которые были бы лучшим выбором. Кроме того, Стоволл отметил, что те, кто отвечает за выбор компонентов Доу, проявляют предпочтение компаниям с технологическим фокусом. В 2020 году Доу исключил ExxonMobil, который боролся с низкими ценами на нефть во время пандемии, и добавил технологическую компанию Salesforce, которая в то время имела успех.

"Boeing не исчезнет как компания", - сказал Стоволл. "Но я не удивлюсь, если завтра утром проснусь и узнаю, что Доу исключил Boeing и добавил Tesla".

ExxonMobil процветает за пределами Доу, сообщив о рекордных прибылях в январе 2023 года, когда цены на нефть взлетели после начала войны в Украине. Boeing, несмотря на свои трудности, имеет преимущество в виде дуополии в производстве полноразмерных коммерческих самолетов, и его конкурент, европейский Airbus, не имеет права на участие в полностью американском Доу.

Boeing отказался комментировать свой членский статус в Доу. Однако компания по-прежнему играет важную роль в американской экономике как крупнейший экспортер, имея почти 150 000 сотрудников в США и оказывая экономическое влияние в размере 79 миллиардов долларов, поддерживая 1,6 миллиона прямых и косвенных рабочих мест в более чем 9900 поставщиках, расположенных во всех 50 штатах. Компания также жизненно важна для операций авиационной промышленности США, которая является важной частью американской экономики.

Тем не менее, это не вопрос о выживании Boeing, которое, скорее всего, состоится. Вопрос в том, будет ли он продолжать оставаться одной из 30 компаний, входящих в один из самых внимательно следящихся американских фондовых индексов, который многие воспринимают как индикатор всей экономики.

В свете финансовых трудностей Boeing и серьезных проблем, таких как падение кредитного рейтинга и признание вины за обман Федерального управления гражданской авиации, сомнительно, чтобы компания продолжала быть инвестиционным соображением в бизнес-секторе, не говоря уже о компоненте престижного индекса Доу Джонса промышленных средних.

Несмотря на значительную роль Boeing в качестве крупнейшего экспортера в США и важного вклада в авиационную промышленность страны, его дальнейшее присутствие в индексе Dow Jones Industrial Average кажется менее вероятным, учитывая очевидные трудности, с которыми он сталкивается, и возможность рассмотрения более прибыльных и актуальных альтернатив.

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