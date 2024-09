- Попытка вооруженной кражи приводит к стрельбе.

Американский футболист Рики Пearsall (23 лет) стал жертвой стрельбы во время попытки ограбления. Его команда, Сан-Франциско 49ers, выпустила заявление.

В заявлении говорится, что Пearsall был ранен пулей в грудь во время инцидента 31 августа, в субботу, и его состояние серьезное, но стабильное. Команда выражает свои мысли и пожелания травмированному спортсмену и его семье.

Как сообщает "FOX40", Пearsall направлялся на встречу с поклонниками, когда произошел инцидент. По данным полиции Сан-Франциско, которые общались с "People", стрельба произошла около 15:40 31 августа на перекрестке улиц Geary и Grant. Прибыв на место, офицеры обнаружили двух мужчин с ранениями.

Оба были доставлены в больницу Сан-Франциско для дальнейшего обследования. Предварительное расследование показало, что грабитель пытался напасть на Пearsall. "Во время попытки ограбления произошла конфронтация, которая привела к ранениям как подозреваемого, так и жертвы," - говорится в заявлении. "Подозреваемый арестован, и в настоящее время готовятся обвинения."

Мэр хвалит efforts полиции

Мэр Сан-Франциско Лондон Брик (50 лет) выразила свои мысли через свою платформу социальных сетей X (ранее Twitter): "Полиция Сан-Франциско прибыла на место происшествия и арестовала стрелка. Мы держим Рики и его близких в своих мыслях в это трудное время. Мы будем держать вас в курсе его состояния и других деталей по мере их поступления."

Пearsall был выбран 49ers в первом раунде этого года и стал их 31-м пиком на драфте NFL. Ранее он играл за Arizona State Sun Devils и перешел в University of Florida, чтобы играть в сезонах 2022 и 2023 годов. К сожалению, из-за травмы плеча Пearsall не принимал участия в предсезонных играх, как сообщает NBC. 49ers начнут свой сезон 9 сентября, против Нью-Йорк Джетс на стадионе Levi's.

Сан-Франциско 49ers объявили в своем заявлении, что они добавили "новый вход" в свои молитвы. Этот "новый вход" относится к Рики Пearsall, который был госпитализирован после инцидента со стрельбой.

В свете "нового входа" Пearsall в больницу из-за стрельбы, 49ers решили отложить любые празднования в честь его дебютного сезона до тех пор, пока его состояние не улучшится.

