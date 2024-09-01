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Попытка вооруженной кражи приводит к стрельбе.

 and  Max Becker
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Футболист-атлет Рикки Пёрсэл пострадал в результате жестокой попытки ограбления в Сан-Франциско,...
Футболист-атлет Рикки Пёрсэл пострадал в результате жестокой попытки ограбления в Сан-Франциско, что привело к его госпитализации.

- Попытка вооруженной кражи приводит к стрельбе.

Американский футболист Рики Пearsall (23 лет) стал жертвой стрельбы во время попытки ограбления. Его команда, Сан-Франциско 49ers, выпустила заявление.

В заявлении говорится, что Пearsall был ранен пулей в грудь во время инцидента 31 августа, в субботу, и его состояние серьезное, но стабильное. Команда выражает свои мысли и пожелания травмированному спортсмену и его семье.

Как сообщает "FOX40", Пearsall направлялся на встречу с поклонниками, когда произошел инцидент. По данным полиции Сан-Франциско, которые общались с "People", стрельба произошла около 15:40 31 августа на перекрестке улиц Geary и Grant. Прибыв на место, офицеры обнаружили двух мужчин с ранениями.

Оба были доставлены в больницу Сан-Франциско для дальнейшего обследования. Preliminary investigation showed that the robber attempted to target Pearsall. "There was a confrontation during the robbery attempt, leading to injuries to both the suspect and the victim," the statement explained. "The suspect is under arrest, and charges are currently being processed."

Мэр хвалит efforts полиции

Мэр Сан-Франциско Лондон Брик (50 лет) выразила свои мысли через свою платформу социальных сетей X (ранее Twitter): "Полиция Сан-Франциско прибыла на место происшествия и арестовала стрелка. Мы держим Рики и его близких в своих мыслях в это трудное время. Мы будем держать вас в курсе его состояния и других деталей по мере их поступления."

Пearsall был выбран 49ers в первом раунде этого года и стал их 31-м пиком на драфте NFL. Ранее он играл за Arizona State Sun Devils и перешел в University of Florida, чтобы играть в сезонах 2022 и 2023 годов. К сожалению, из-за травмы плеча Пearsall не принимал участия в предсезонных играх, как сообщает NBC. 49ers начнут свой сезон 9 сентября, против Нью-Йорк Джетс на стадионе Levi's.

Сан-Франциско 49ers объявили в своем заявлении, что они добавили "новый вход" в свои молитвы. Этот "новый вход" относится к Рики Пearsall, который был госпитализирован после инцидента со стрельбой.

В свете "нового входа" Пearsall в больницу из-за стрельбы, 49ers решили отложить любые празднования в честь его дебютного сезона до тех пор, пока его состояние не улучшится.

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