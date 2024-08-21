- Популярные музыканты выставляют свои любимые мелодии.

Раскрывая музыкальные звёзды в неожиданном свете - такова клятва на сценических площадках в Гамбурге: Как сообщает Stage Entertainment, на этих сценах скоро появится новый формат. Ожидайте сольные концерты, живые шоу или другие развлечения в дни, свободные от спектаклей. Компания подчеркнула: "Это дает зрителям уникальную возможность ближе познакомиться с известными артистами за пределами грандиозных музыкальных постановок, открыть для себя их скрытые стороны и восхищаться их великолепными голосами в уникальной атмосфере театров Stage Entertainment в Гамбурге, Берлине и Штутгарте".

Праздник начнется 30 сентября концертом "musicalpeople in Concert" в Stage Theater am Hafen в Гамбурге. Вместе с Вильгельминой Веркайк, которая сейчас играет в мюзикле "Снежная королева" и скоро появится в "& Julia", выступят певицы Аисата Блэкман, Роберта Валентини и Аксель Герриг. В этом грандиозном событии вас ждет музыкальное путешествие по воспоминаниям, где прозвучат их любимые песни.

Будущие события в театрах Stage Entertainment обещают уникальные впечатления, давая зрителям возможность заглянуть в будущее и познакомиться с артистами за пределами их грандиозных музыкальных постановок. С началом "musicalpeople in Concert" 30 сентября будущее развлечений в Гамбурге полно волнения и возможностей открыть для себя больше о известных артистах в интимной обстановке.

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