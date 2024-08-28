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"Популярный реалити-сериал "Бакьорнет" украшает обложку журнала "Плейбой"

 and  Lauren Adams
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- "Популярный реалити-сериал "Бакьорнет" украшает обложку журнала "Плейбой"

Более чем на протяжении двух десятилетий холостяки и холостячки искали свою вторую половинку в шоу RTL/RTL+ "Холостяк" (с 2012 года) и "Холостячка" (различные годы, в том числе 2017). Журнал Playboy, доступный по запросу, отмечает этот юбилей выпуском специального 100-страничного номера "Самые потрясающие звёзды 'Холостячки' и 'Холостяка'". Этот эксклюзивный выпуск поступит в продажу в физических магазинах и онлайн с 29 августа. Подписчики, проживающие в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии, получат специальный выпуск в комплекте с кастомной версией журнала "Katapult".

Стелла Штегманн, Женщина года Playboy 2020

На обложке - Стелла Штегманн (27 лет), в настоящее время исследующая свои романтические варианты в текущем сезоне "Холостячки". Жительница Мюнхена, известная своей бисексуальностью, вступает в сериал как первая открыто бисексуальная ведущая, добавляя интригующий слой ожидания.

В своем первоначальном интервью о присоединении к формату Штегманн заявила: "Я горжусь тем, что служу примером для бисексуальных женщин. Я привлечена к обоим полам; это действительно зависит от той особенной связи". Она также призналась: "Я более комфортно чувствую себя с мужчинами, имея гораздо больше опыта в искусстве флирта или bedroom activities. С женщинами это все еще новый опыт для меня; я постоянно исследую себя и адаптируюсь к ситуации".

Прошлый модельный опыт Штегманн для журнала включал в себя коронацию в качестве Playmate Октоберфеста в 2019 году и позже она была названа Женщиной года Playboy в 2020 году.

Специальное издание, с участием Сара Харрисон, Ангелина Паннек и других

В соответствии с трейлером, журнал будет возвращаться к легендарным фотосессиям Playboy с участием самых обольстительных звезд телесериала.

Следующие участники casts ожидаются на страницах специального выпуска: Сара Харрисон, Елизабет Кёц, Джессика Холлер, Моника Иванчан, Алисса Хараут, Линда-Каролина Нобат, Анья Полцер, Сесилия Асоро, Ангелина Паннек, Кэти Штайнер, Ева Бенетатту, Сисси Фарреншон, Кати Кюне, Мишель Гвождз, Кристина Браун, Саския Ацзеродт и Юлия Прокопы.

Женщины из различных сезонов "Холостяка" и "Холостячки" представлены в специальном выпуске Playboy, что доказывает включение Стеллы Штегманн, Женщины года 2020, и Ангелины Паннек.

Будущий специальный выпуск Playboy обещает продемонстрировать очарование различных женщин из телесериала, представленных в виде звезд, таких как Ангелина Паннек, наряду с другими именитыми персонами.

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