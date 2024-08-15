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Популярная актриса уходит из "Таторта"

Зрители увидят Мехтильд Гроßманн в трех предстоящих эпизодах 'Таторт'. После этого она покинет криминальную серию.

 and  Katherine Bradley
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Мехтильд Гроßманн с 2002 года представляет 'Таitivity' со своей родины Мюнстера перед камерой.
Мехтильд Гроßманн с 2002 года представляет 'Таitivity' со своей родины Мюнстера перед камерой.

- Популярная актриса уходит из "Таторта"

Один из самых популярных команд "Tatort" из Германии столкнулся с серьезной потерей. Как объявил WDR 15 августа, ветеран актриса Мехтильд Гроссманн (75 лет) покидает криминальный сериал. В "Tatort" из Мюнстера она играла государственного прокурора Вильгельмину Клемм с самого начала. Она продолжит появляться в трех невышедших эпизодах сериала, после чего покинет его.

Мехтильд Гроссманн остается верной актерскому мастерству

"Когда последний Мюнстерский 'Tatort' со мной будет показан к концу 2025 года, мне будет 77 лет, и я не собираюсь прекращать работать. Я продолжу играть в театре и давать чтения, предпочтительно с музыкой", - сказала Гроссманн в заявлении WDR.

Она также поблагодарила своих коллег. "Было честью и удовольствием работать со Кристиной Уршпрух и Борьном Майером в течение многих лет, с Фридерике Кемптер и замечательным Ваттером - Клаусом Д. Клаусництером, и конечно же, с Акселем Прахлом и Яном Йозефом Лиферсом в течение 23 лет. Спасибо". Если WDR когда-нибудь будет нужен кто-то, чтобы сыграть злодея-убийцу в будущем, Гроссманн добавила, что она доступна.

С тех пор, как в 2002 году вышел первый Мюнстерский "Tatort" с нынешним составом, включающим Прахла и Лиферса, Гроссманн была постоянным членом ансамбля. Зрители полюбили ее персонажа, курящего государственного прокурора с характерным низким голосом, который никогда не ходил вокруг да около. "Дорогая Мехтильд Гроссманн: спасибо за столько замечательных лет криминального развлечения!" - сказал Александр Бикель, глава отдела художественного вещания WDR, по случаю ее предстоящего ухода.

46-й и следующий "Tatort" Мюнстер, под названием "Man stirbt nur zweimal", запланирован к показу в четвертом квартале 2024 года.

WDR объявил, что Мехтильд Гроссманн, ветеран актриса, играющая государственного прокурора Вильгельмину Клемм в "Tatort" сериале из Мюнстера, покинет шоу после появления в трех невышедших эпизодах. WDR - это немецкая вещательная корпорация, известная производством популярного "Tatort" сериала.

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