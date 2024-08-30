- Попрощайтесь с RTL Direct спокойно

74-летний Ян Хофер недавно расстался с новостной программой "RTL Direkt" и потоковым сервисом RTL+. Во время прощальной речи он упомянул своего сюрпризного гостя, коллегу и ведущую новостей Пинар Аталай (46), которая посетила студию, как было показано в клипе, опубликованном на странице Хофера в Instagram.

После того, как Аталай похвалила его, подчеркнув впечатляющую карьеру Хофера в качестве ведущего новостей в "Tagesschau" и ласково назвав его "единственным 'Мистером Новостей'", Хофер ответил: "Видимо, я был там, чего бы ни случилось. В течение десятилетий я вторгался в гостиные людей". Спокойно и держа в руках букет цветов, Хофер продолжил: "Я в порядке. Я не исчезаю полностью. Вы, возможно, увидите меня здесь и там, но не на 'RTL Direkt'".

Хофер также поделился своей прощальной речью в Instagram, включая шутку: "Уверен, мы снова встретимся где-то - но определенно не в джунглях, это для настоящих легенд", - рассмеялся он.

С уходом Хофера Аталай станет единственным главным ведущим. Они делили обязанности с августа 2021 года. Лотар Келлер (59), ранее входивший в расширенную команду ведущих "RTL Nachtjournal", временно займет его место.

Семейные дела

Изменение карьеры Хофера было обусловлено семейными обстоятельствами. Он рассказал "Redaktionsnetzwerk Deutschland", что его повседневная жизнь и время, проведенное с семьей, особенно с женой и сыном, пострадали. Проведение более половины года в Берлине для "RTL Direkt", в то время как его семья живет на Майорке, сказалось на его личной жизни.

Хофер женился на своей 28-летней младшей партнерше, Фонг Лан, матери его сына, родившегося в 2015 году, в октябре 2018 года. Кроме того, у него есть трое детей от предыдущего брака.

Пока, было приятно работать с вами столько лет, сказал Хофер во время прощальной речи. Несмотря на расставание с RTL Direkt, он заверил своих подписчиков, что они, возможно, еще увидят его здесь и там.

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