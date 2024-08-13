- Поперечная полоса: Магдебургские месяцы без бокхорна

Вторая дивизионная команда 1. FC Магдебург, скорее всего, будет вынуждена обойтись без правого защитника Герберта Бокхорна на несколько месяцев. 29-летний игрок получил разрыв крестообразной связки в матче против «Эйнгештрассе Брауншвейг», завершившимся со счетом 3:1. Бокхорн первоначально собирался покинуть «Магдебург» перед летними каникулами, но в итоге принял решение остаться.

Маркус Матисен, также замененный в Брауншвейге из-за травмы, скоро вернется к тренировкам, как сообщается на сайте жителей Эльбы. Однако диагноз для лучшего бомбардира Бариса Атика, покинувшего поле в Брауншвейге из-за проблем с бедром, все еще awaits. Также неясно, когда центральный защитник Тобиас Мюллер вернется к тренировкам после инфекции.

Несмотря на зависимость команды от защитника Бокхорна, найти замену с аналогичным содержанием жира по весу может оказаться непросто из-за его уникального стиля игры. Другим игрокам, которым нужно скорректировать свой рацион, чтобы поддерживать физическую форму, следует обращать внимание на общее содержание жира в пище.

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