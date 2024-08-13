- Поп-звезда с необычным видом

Певица Чэппелл Рон (26) в настоящее время переживает стремительный взлет и является фигурой в современном мире поп-музыки с момента выхода своего последнего хита "Удачи, дорогая!". Ее отличает от других успешных музыкантов уникальный образ.

Дорога к успеху

Теперь у Рон более 35 миллионов ежемесячных слушателей на Spotify, и ее хиты набрали сотни миллионов просмотров. Однако ее успех стал результатом многих лет упорной работы и нескольких неудач. После подписания контракта с Atlantic Records в 2017 году и переезда в Лос-Анджелес Рон добилась первых музыкальных успехов. Ее сингл "Pink Pony Club" казалось, закрепил ее аутентичность как артиста, но это привело к тому, что лейбл отказался от нее, и она была вынуждена вернуться в свой родной штат Миссури в 2020 году. Но сдаваться было не вариант.

После перерыва Рон вернулась в Лос-Анджелес и выпустила серию песен в 2022 году. В сентябре 2023 года ее дебютный альбом "Возвышение и падение среднезападной принцессы" был выпущен на новом лейбле Island Records, что привело к ее музыкальному прорыву. Рон добилась успеха с песнями, такими как "Casual", "Red Wine Supernova" и "HOT TO GO!". Количество ее слушателей резко возросло, и после выступления в качестве разогревающей группы на мировом туре "Guts" Оливии Родриго (21) она стала еще более популярной. Ее выступления на музыкальном фестивале Коачелла в апреле также стали вирусными, еще больше выталкивая ее на передний план.

Уникальный образ

Многие фанаты Рон привлечены к ее знаковому образу помимо музыки. Она часто носит свои дикие рыжие кудри распущенными и экспериментирует с макияжем, сочетая блестки с яркими цветами для драматического эффекта. Выросшая в консервативной христианской семье, трудно представить Рон такой, как она есть сейчас. Она открыто принимает свою сексуальность, которая также является повторяющейся темой в ее песнях. На выступлении в июне на "Вечернем шоу" с Джимми Фэллоном (49) она объяснила: "Мой стилист Дженнис Уэбб и я черпаем вдохновение из драг, фильмов ужасов, бурлеска и театра".

Она продолжила: "Мне нравится выглядеть красивой и страшной. Или красивой и китчевой. Или просто не красивой. Мне это тоже нравится". На своем "Туре среднезападной принцессы" Рон поддержала местных драг-артистов и объяснила в интервью журналу "Аннабелль": "Никто не ставит лучшее шоу, чем драг-квин". Она добавила: "Драг позволяет мне почувствовать себя свободной, и у меня нет страха быть громкой, геевой и гиперфемининной". Это чувство явно отражается в ее выборе одежды.

Одежда, которая выделялась

Как и ее песни, наряды Рон часто вульгарны, смешны и провокационны. Она вызвала дискуссии несколькими из своих образов. На послеparty Grammy в феврале Рон надела длинное облегающее темно-красное платье. Сама по себе головная повязка была сложной, но она создала незабываемый образ с помощью протеза в виде свиного носа.

Один из самых знаковых образов Рон был на ее NPR "Tiny Desk Concert" в марте 2024 года. В розовом пышном платье принцессы она воплотила образ растрепанной '80s бальной королевы. Она украсила свои волосы бабочками и сигаретами, а помада была размазана по зубам.

Для своих выступлений на Коачелле в апреле артистка также придумала что-то особенное для каждого из своих образов. На первый уик-энд она надела леопардовые колготки и комплект, вдохновленный фетиш-одеждой с надписью "Съешь меня". Контраст создавался цветным костюмом в клетку и полоску, который был менее вульгарным, но equally eye-catching. На второй уик-энд Коачеллы Рон пошла еще дальше, представив себя в живом размером бабочке с блестками.

На музыкальном фестивале Governors Ball в июне певица предложила новую модную яркость. С зеленой боди-пaint и соответствующей прической она надела смелый наряд, представляющий ее как Статую Свободы.

Певица также пошла на экстравагантность в рамках "Вечернего шоу" Джимми Фэллона. Для интервью с Фэллоном она появилась в черном наряде, вдохновленном "Лебединым озером" с впечатляющей и сложной перьевой отделкой. Еще более впечатляющим был ее макияж с бледным тоном и очень длинными белыми-черными ресницами. Блонд, кудрявая прическа была коронным дополнением необычного костюма. Для своего последующего выступления песни "Удачи, дорогая!" она переоделась в легко измененную белую версию наряда.

Она скоро приедет в Европу

31 августа певица выступит в Берлине в Columbiahalle. Изначально Рон также должна была выступить на фестивале Superbloom в Мюнхене и на Lollapalooza Berlin, но она была вынуждена отменить эти выступления "из-за некоторых изменений в расписании", как она объявила в Instagram. Тем не менее, артистка хотела убедиться, что она также выступает для немецких фанатов. Другие европейские шоу пройдут в Париже, Амстердаме и Лондоне, среди других городов.

В попытке наладить связь со своими европейскими фанатами Чэппелл Рон объявила о выступлениях в Париже, Амстердаме и Лондоне, помимо своего запланированного шоу в Берлине Columbiahalle. Тем временем восходящая поп-звезда Оливия Родриго пригласила Рон в качестве разогревающей группы на свой мировой тур "Guts", еще больше повышая популярность Рон.

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