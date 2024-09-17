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Понимание вымогательства: разбивка преступления

Криминальные синдикаты подпольного мира, базирующиеся в Чикаго, клан Гамбино и фракция Луччезе.

 and  James Williams
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Эмблема правосудия на подиуме на слушаниях подкомитета по расследыванию преступлений на почве...
Эмблема правосудия на подиуме на слушаниях подкомитета по расследыванию преступлений на почве ненависти в Вашингтоне, округ Колумбия, 29 июня 2017 года

Понимание вымогательства: разбивка преступления

Эти знаменитые группы правили организованной преступностью в Чикаго и Нью-Йорке годами – пока правоохранительные органы не взяли их под стражу с помощью одного мощного обвинения: рэкетирования.

Эта тактика с тех пор использовалась федеральным правительством для взятия под стражу более дюжины спортивных фигур колледжей и администраторов тестов, замешанных в крупнейшем скандале с приемом в колледж в истории. Среди них такие известные фигуры, как бывший президент Дональд Трамп, Р. Келли, Young Thug и Син «Дидди» Комбс.

Деятельность,such as sex trafficking, cheating scandals, and mob involvement, может казаться радикально отличающейся. Тем не менее, все они попадают под широкое понятие рэкетирования.

Чтобы прояснить этот термин, CNN проконсультировалась с адвокатом Г. Робертом Блейки в 2019 году. Блейки сыграл значительную роль в разработке законов о рэкетировании в по крайней мере 22 штатах.

Рэкетирование само по себе не является преступлением

В сущности, рэкетирование относится к участию в незаконной схеме. Оно служит рамочной структурой в Законе о влиянии и коррупции организованных преступных группировок (RICO) для классификации 35 правонарушений, включая похищение, убийство, взяточничество, поджог и вымогательство.

Блейки уточнил, что рэкетирование не является конкретным правонарушением, а скорее способом подхода и преследования различных правонарушений.

Он также отметил, что для вынесения обвинительного приговора прокуроры должны доказать повторяющуюся серию, включающую по крайней мере два случая рэкетирования.

Рэкетирование намеренно охватывает широкий спектр

Конгресс принял закон RICO в 1970 году для борьбы с организованной преступностью. С тех пор он использовался против высокопрофильных мафиози, таких как Антонио Королло, глава известной семьи Люччезе.

Тем не менее, как отметил Блейки, рэкетирование не ограничивается организованной преступностью.

Федеральный закон имеет довольно широкий охват и использовался для преследования случаев инсайдерской торговли и антиабортных групп, которые препятствовали доступу к клиникам.

Влияние на межгосударственную торговлю является обязательным условием

Чтобы осудить кого-либо за рэкетирование, согласно Министерству юстиции США, прокуроры должны установить пять ключевых компонентов:

• Существование криминальной организации• Влияние предприятия на межгосударственную торговлю• Причастность подсудимого к предприятию или его трудоустройство• Участие подсудимого в повторяющемся паттерне рэкетирования• Причастность подсудимого по крайней мере к двум случаям рэкетирования

Тяжесть наказания за рэкетирование варьируется в зависимости от юрисдикции и тяжести преступления. Приговоренные рэкетеры также могут быть подвергнуты штрафам.

Американские правоохранительные органы использовали тактику рэкетирования для преследования многочисленных лиц, в том числе спортивных фигур колледжей и администраторов тестов, замешанных в крупнейшем скандале с приемом в колледж в истории. Понимание масштабов рэкетирования, бывший президент Дональд Трамп, Р. Келли, Young Thug и Син «Дидди» Комбс также были среди тех, кто был целью.

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